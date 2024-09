Mallorca ist Gülcan Kamps' Lieblings-Urlaubsinsel, Immobilien sind ihre Leidenschaft - und für ein neues RTLzwei-Format kann sie nun beides verbinden: Ab dem 17. Oktober läuft donnerstags um 20:15 Uhr "Mallorcas Traumhäuser - mit Gülcan Kamps". Ziel ist es, darin eine "exklusive Auswahl der spektakulärsten Immobilien der Insel" zu zeigen - und dass Mallorca mehr zu bieten hat als Party und Ballermann.

"In der Sendung nimmt sie die Zuschauer mit auf eine Reise zu einzigartigen Luxus-Anwesen, die durch ihre architektonische Raffinesse, eine verrückte Einrichtung, sowie extravagante und unerwartete Details beeindrucken", heißt es in der Mitteilung des Senders. Die Bandbreite reicht von einem Designhaus, das mit dem wohl teuersten Quadratmeterpreis der Insel glänzt und an ein Kreuzfahrtschiff erinnert, über ein frisch renoviertes ehemaliges Kloster mit prominenter Nachbarschaft, bis hin zu einer Villa mit einem Wellnesstempel im Keller in Port Andratx.

Ein Wiedersehen gibt's in der Sendung übrigens auch mit Alex Jolig, den man vielleicht noch aus der ersten Staffel von "Big Brother" kennt. Er zeigt mit seiner Frau Britt Gülcan und dem Publikum eine "ganz besondere Immobilie, wie man sie sonst nur in Metropolen wie new York findet". Ebenfalls zu sehen: Eine Villa, in der einst Prinzessin Diana nächtigte. Produziert wird die Sendung von Sichtfeld Media.

Während es donnerstags bei RTLzwei also ab Mitte Oktober um Luxus geht, gibt's dienstags ein deutliches Kontrastprogramm: Ab dem 15. Oktober sind dort vier neue Folgen von "Armes Deutschland - Deine Kinder" zu sehen. Hier geht es darum, wie sich der Alltag der über zwei Millionen Kinder und Jugendlichen gestaltet, die von Armut betroffen sind, vor welchen Hürden die Familien stehen und was passiert, wenn das Geld schon vor dem Monatsende ausgeht. Exemplarisch werden hier einige dieser jungen Menschen in finanzieller Not begleitet. Produziert wird die Reihe von Banijay Productions Germany.