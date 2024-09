am 26.09.2024 - 12:52 Uhr

Seit einigen Tagen gibt’s "Der Upir" bei Joyn zu sehen. In der Serie spielt Fahri Yardim einen Vampir-Azubi, der in den Diensten des Vampirs Igor, gespielt von Rocko Schamoni, steht. DWDL.de-Autor Jan Freitag lobte die Serie unter anderem für ihren "anarchistischem Aberwitz" (Hier geht’s zur kompletten Kritik). Und nun können sich bald auch die Menschen ein Bild von der Serie machen, die sie noch nicht bei Joyn gesehen haben.

ProSieben hat nun nämlich angekündigt, die acht Folgen ab dem 16. Oktober auch linear zu zeigen. Die Ausstrahlung erfolgt dabei aber nicht zur besten Sendezeit, sondern am späten Mittwochabend. Los geht’s mit zwei Folgen am Stück erst um 23:35 Uhr. "Der Upir" folgt damit auf "jerks", das auf dem Sendeplatz in der Woche davor ein letztes Mal zu sehen sein wird.

Am 16. Oktober startet bei ProSieben aber nicht nur "Der Upir", darüber hinaus kehrt auch "Die Quatsch Comedy Show" zurück zum Sender. Insgesamt neun frische Ausgaben sind immer im Anschluss an "TV Total" um 21:25 Uhr zu sehen. Danach zeigt ProSieben wie gehabt zwei Folgen von "Comedystreet", ehe dann eben "Der Upir" folgt. Die erste Staffel der "Quatsch Comedy Show" war für ProSieben im Frühjahr noch kein sonderlich großer Erfolg, der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei weniger als 7 Prozent.

Einen Neustart hat derweil auch Kabel Eins angekündigt: Ab dem 18. Oktober zeigt der Sender freitags zur besten Sendezeit die neue Dokureihe "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle". Zum Auftakt geht’s um das sogenannte Horrorhaus in Höxter. Die Sendung soll Morde aufdecken, von Entführungen und Justizskandalen berichten und sonstige Betrügereien und Beziehungsdramen zeigen.