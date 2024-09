am 27.09.2024 - 13:27 Uhr

Mit "Club der Roten Bänder" wurde er bekannt, spätestens seit dem Amazon-Hit "Maxton Hall" ist Damian Hardung aber zum Shootingstar geworden. Nun steht er wieder für eine neue Serie vor der Kamera, diesmal für RTL+. Die Rede ist von "Softies". Damian Hardung, Samir Salim und Oskar Redfern spielen in der Serie Mitte-Zwanziger, die zwischen Leistungsdruck, Selbstzweifeln und ehrenlosen One-Night-Stands versuchen, die alten Muster zu durchbrechen und moderne Männer zu werden.

Und das ist gar nicht mal so leicht, wenn man nie gelernt hat, mit seinen Emotionen umzugehen, geschweige denn über sie zu sprechen. Aber Männer haben jetzt nun mal Gefühle… und das ist nicht immer ein schöner Anblick. Das Serienkonzept stammt von Jonathan Westphal und Yves Guillaume, beide von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Die beiden übernehmen auch die Regie, produziert wird die Serie von der UfA. Die Dreharbeiten haben vor kurzem begonnen.

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland: "Mit 'Softies' geht bereits das dritte Serienprojekt aus unserem RTL+ Storytellers Nachwuchs-Wettbewerb an den Start und wir freuen uns sehr, dass die Dreharbeiten nun begonnen haben. Jonathan Westphal und Yves Guillaume erzählen authentisch von drei sehr unterschiedlichen jungen Männern, wie wir sie alle aus unserem alltäglichen Leben kennen und setzen sich mit einem frischen Blick und auf äußerst unterhaltsame Weise mit dem Thema Männlichkeit auseinander. Ich wünsche dem Team und dem phänomenalen Cast genauso viel Spaß beim Dreh, wie ich ihn beim Lesen der tollen Drehbücher hatte."

Eike Adler, Produzent UFA Fiction, sagt: "Mit 'Softies' schaffen wir eine Serie, die sich auf ehrliche und humorvolle Weise mit der Frage von Männlichkeit auseinandersetzt. Es ist unglaublich inspirierend, mit jungen Talenten wie Jonathan Westphal und Yves Guillaume zusammenzuarbeiten, die mit ihrer frischen und kreativen Energie diese Geschichte zum Leben erwecken. Mein besonderer Dank gilt auch Julian Schmelcher und Hauke Bartel von RTL, dem gesamten Team hinter der Kamera und unserem großartigen Cast. Ich freue mich auf die Dreharbeiten und bin mir sicher, dass mit dem fantastischen Team etwas Einzigartiges entsteht."

Vor "Softies" hatte RTL aus dem Storytellers-Wettbewerb bereits die Serien "Hübsches Gesicht" von Aylin Kockler über eine junge Plus-Size-Frau, die sich ihren Weg durch ein Fat Camp zu einem neuen Selbstwertgefühl, wahren Werten und Freundschaften erkämpft (seit Oktober 2022 bei RTL+ abrufbar), sowie "Angemessen Angry" von Elsa van Damke und Jana Forkel in Serie geschickt. In der Superhero-Dramedy geht es um das Zimmermädchen Amelie, die nach einer Vergewaltigung die übernatürliche Fähigkeit entwickelt, Sexualstraftäter zu erspüren. Mit Hilfe ihrer neuen Kraft – und ihren neuen Verbündeten – beginnt Amelie, selbst über Gut und Böse zu richten und verdrängt dabei aber ihr eigenes Trauma. "Angemessen Angry" feierte im Juli auf dem Filmfest München seine Weltpremiere und soll noch in diesem Jahr auf RTL+ starten.