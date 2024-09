Am 23. Oktober startet "The Taste" in Sat.1 in die neue Staffel, bei Joyn geht's eine Woche früher am 16. Oktober los - doch ein Spin-Off startet nun sogar noch 14 Tage zuvor: Ab dem 2. Oktober wird dort mittwochs "The Taste on Tour" veröffentlicht. In dem Spin-Off treten Gewinnerinnen und Gewinner aus früheren Staffeln oder bekannte Profi-Köchinnen und Köche an "besonderen Orten" zu Koch-Challenges gegeneinander an. Im linearen Programm werden die Folgen am späten Mittwochabend im Anschluss an "The Taste" gezeigt.

In jeder Folge besteht die Herausforderung darin, Gerichte mit einer regionalen Zutat auf die Löffel zu bringen: In Franken geht's um die Haselnuss, am Schliersee um den vor Ort produzierten Whisky, und in Schleswig-Holstein ist eine Löffel-Kreation mit Schinken gefragt. Jeweils einer der aktuellen "The Taste"-Coaches - also Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue oder Frank Rosin - bewertet die Duelle. Wer gewinnt, darf im Halbfinale antreten und hat die Chance, ins Finale einzuziehen.

Und ganz nebenbei soll das Publikum so kulinarische Geheimtipps sowie aufstrebende Sterneköche und -köchinnen und Lebensmittelproduzentinnen und -produzenten kennenlernen. Insgesamt sind zehn Folgen geplant, die von RedSeven Entertainment produziert werden. Die ersten sechs Folgen stehen auch schon konkret fest: In Woche 1 geht's um Berliner Döner, Victoria Fonseka tritt gegen Robin Huth an, Coach ist Tim Raue. Danach folgt das Duell zwischen Elif Oskan gegen Markus Stöckle zum Thema Kartoffel am Viktualienmarkt.

Die weiteren Duelle lauten: Alina Meissner-Bebrout gegen Max Strohe (Apfel in der Wiener Hofzuckerbäckerei; Coach: Alex Kumptner), Mona Hiermaier gegen Yvonne Fries (Whisky am Schliersee; Coach: Alexander Herrmann), Cornelia Poletto gegen Christian Hümbs (Schinkenräucherei in Schleswig-Holstein; Coach: Tim Raue), Michi Schurr gegen Tobias Pecher (Haselnuss in Franken; Coach: Alex Kumptner), danach folgen Halbfinals und Finale.