"Ich wünsche mir, dass wir wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach leben", sagt Alida Kurras und erwartet "ein persönliches Revival meiner Erinnerungen". Wie Sat.1 nun bekanntgegeben hat, zieht sie als eine der Bewohnerinnen in diesem Herbst in die "Promi Big Brother"-WG. Für "Big Brother"-Fans der ersten Stunde ist es ein Wiedersehen: Sie nahm im Jahr 2000 an der zweiten Staffel des Normalo-"Big Brothers" teil. Danach stand sie zehn Jahre lang bei "9Live" als Moderatorin zu sehen, seit 2011 moderiert sie im Teleshopping.

Am Montagmorgen hat Sat.1 zudem noch zwei weitere Namen verraten: Die ehemalige "Bild"-Chefreporterin Bea Peters und Content-Creator Matze Höhn, der ursprünglich als Darsteller von "Berlin - Tag & Nacht" Bekanntheit erlangte, sind ebenfalls mit an Bord.

Sat.1 verrät die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tröpfchenweise, schon bekannt ist, dass auch Reality-Star Mike Heiter, Schauspielerin Mimi Fiedler, Ex-Nationalspieler Max Kruse, Model Verena Kerth, "DSDS"-Teilnehmer Daniel Lopes, "Balko"-Darsteller Jochen Horst, TikTok-Star Sinan Movez und Reality-Sternchen Cecilia Asoro mit dabei sein werden.

"Promi Big Brother" wird ab dem 7. Oktober täglich live in Sat.1 und auf Joyn zu sehen sein - montags un dienstags jeweils bereits um 20:15 Uhr, ansonsten jeweils gegen 22:30 Uhr. Der 24-Stunden-Livestream auf Joyn wird schon am 5. Oktober um 15 Uhr gestartet, davor gibt es "Promi Big Brother - Der Countdown" am kommenden Freitag ab 11 Uhr live bei Joyn. In diesem Countdown sollen dann auch die noch ausstehenden Bewohnerinnen und Bewohner verraten werden. Produziert wird "Promi Big Brother" von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.