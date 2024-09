Peter Zwegat ist tot. Der aus dem RTL-Format "Raus aus den Schulden" bekannte Schuldnerberater ist bereits am 9. August im Alter von 74 Jahren unerwartet gestorben, wie RTL gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigt hat. Inzwischen hat der Sender auch auf seiner eigenen Webseite einen Nachruf auf Zwegat veröffentlicht.

Vor rund 15 Jahren zählte Zwegat zu den prägendsten Köpfen im RTL-Programm. Es war die Zeit, in der RTL nicht nur wegen des Formats "Super Nanny" in den Schlagzeilen war, sondern eben auch wegen "Raus aus den Schulden". Zwegat besuchte darin verschuldete Personen und half ihnen dabei, eben diese Schulden loszuwerden. Dabei stellte er auf Flipcharts Ein- und Ausgaben gegenüber, Zwegat begleitete die Betroffenen auch zu Gläubigern und verhandelte Schuldenschnitte.

Erstmals war das Format 2007 zu sehen, es folgten insgesamt 12 Staffeln - die letzte wurde im Jahr 2015 gezeigt. RTL strahlte fast 140 reguläre Ausgaben von "Raus aus den Schulden" aus. Zwegat wurde in der Zeit zu einer Art Popkultur-Phänomen, das auch im Fernsehen immer wieder aufgegriffen und parodiert wurde. Nach 2015 setzte RTL anlassbezogen auf Promi-Specials von "Raus aus den Schulden", wobei Peter Zwegat gleich zweimal Nadja Abd el Farrag zur Hilfe eilen musste. In der Spitze wurde das Format von fünf Millionen Menschen gesehen und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bewegte sich jenseits der 20-Prozent-Marke.

Markus Küttner, Unterhaltungschef von RTL, sagt: "Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden."

In Gedenken an Peter Zwegat hat RTL auch bereits Programmänderungen angekündigt. So wird es bereits am Montag, den 30. September, ab 20:15 Uhr ausgewählte Folgen von "Raus aus den Schulden" bei RTLup zu sehen geben. Im RTL-Hauptprogramm wird das Format am kommenden Samstag ab 14 Uhr noch einmal gezeigt.