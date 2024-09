am 30.09.2024 - 13:39 Uhr

Seit Monaten kommt es in den Tarifverhandlungen zwischen öffentlich-rechtlichen Anstalten und Gewerkschaften zu keinem Ergebnis, die Sender wurden seither mehrfach bestreikt, was auch sichtbare Auswirkungen im Programm hatte. Und dennoch: Den Forderungen der Gewerkschaften, die 10,5 Prozent mehr Gehalt und Honorar fordern, wollen ARD und ZDF nicht nachkommen. Sie können es gar nicht, betonen sie immer wieder gebetsmühlenartig.

In etlichen Anstalten ist die Situation festgefahren, im SWR sollte daher eine Tarifschlichtung die Lösung bringen. Eine solche brachten zumindest die Gewerkschaften Verdi, DJV und Unisono ins Spiel. Doch in der vergangenen Woche erklärte der Sender gegenüber DWDL.de, dass eine Schlichtung nichts an den finanziellen Rahmenbedingungen des SWR ändern würde. Stattdessen forderte man die Gewerkschaften zu Kompromissen auf.

© SWR/Patricia Neligan Kai Gniffke

Weitere Streiks wahrscheinlich

Verdi, DJV und Unisono nehmen das nun zum Anlass, um ein schon vor einiger Zeit vereinbartes Treffen mit Gniffke, drei weiteren Intendanten und zwei Verwaltungsdirektoren der ARD abzusagen. In der Runde wollte man am 1. Oktober nicht nur über den Vorschlag der Schlichtung sprechen, sondern auch über den allgemein festgefahrenen Tarifkonflikt. Die Situation ist damit noch festgefahrener als zuvor, mit weiteren Streiks ist zu rechnen.

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz-Dethlefsen sagt: "Die ARD-Verantwortlichen mauern sich in ihrer Verhandlungsstrategie ein und öffnen sich keinem möglichen Blick von neutralen Vermittlerinnen oder Vermittlern, um den Tarifkonflikt lösen zu können." Mit ihren bisherigen Tarifangeboten liege die ARD weit unter den Forderungen der Gewerkschaftsmitglieder. Verdi wirft der ARD vor, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes abkoppeln zu wollen. "Mit dieser Kompromisslosigkeit steuern die Intendantinnen und Intendanten der ARD auf einen sich nur noch verschärfenden Tarifkonflikt zu, den wir mit unseren Mitgliedern in den Rundfunkanstalten annehmen werden."