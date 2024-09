am 30.09.2024 - 14:30 Uhr

Als im Mai 2024 bekannt wurde, dass Sat.1 in diesem Jahr nicht mehr die Heimat der Bambi-Verleihung sein wird, betonte Hubert Burda Media schnell, dass die Auszeichnung auch diesen Herbst wieder über die Bühne gehen soll. Inzwischen ist klar: Die neue Heimat des Bambi ist kein klassischer TV-Sendern, sondern ein Streaming-Dienst: Der "Bambi 2024" wird am 7. November verliehen und live von Prime Video übertragen. Ausgetragen wird er in den Münchner Bavaria Filmstudios. Die Verantwortung liegt bei Kimmig Entertainment.