am 30.09.2024 - 15:20 Uhr

In der derzeit laufenden Staffel der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" ist sie eine von insgesamt acht Investorinnen und Investoren: Tijen Onaran. Für sie ist es die dritte Staffel beim TV-Format und nach Informationen des Blattes "Bild" zugleich auch die letzte. In künftigen Staffeln werde sie nicht mehr dabei sein, will "Bild" aus Produktionskreisen erfahren haben. Onaran bestätigte dies gegenüber der Zeitung.