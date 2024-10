am 01.10.2024 - 10:45 Uhr

Zum 1. Januar 2025 übernimmt Sonja von Struve die Leitung der Programmdirektion des Saarländischen Rundfunks. Einem entsprechenden Vorschlag von SR-Intendant Martin Grasmück hat der Rundfunkrat am Montag zugestimmt. Sie tritt damit die Nachfolge von Lutz Semmelrogge an, der den Posten seit November 2011 innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

Sonja von Struve kam 2022 zum SR und leitete dort bislang den Bereich "Digitale Evolution", wo sie mit allen Bereichen im SR eine Digitalagenda erarbeitete und gemeinsam mit den Programmbereichen an deren Umsetzung arbeitete. Zuvor war sie seit 2015 für das ZDF tätig, wo sie zunächst ein bereichsübergreifendes Social-Media-Team aufbaute und ab 2021 schließlich die Schlussredaktion leitete, die den Pressedesk, die Krisenkommunikation und die Programmdatenschlussredaktion umfasste. Sie begleitete außerdem den damals im ZDF neu aufgesetzten Formatentwicklungs- und Distributionsprozess.

"Mit ihrer Erfahrung als Journalistin, als Programmmacherin, aber auch als Change-Managerin wird Sonja von Struve ab Beginn des neuen Jahres als Programmdirektorin unsere erfolgreichen linearen Formate wie auch unsere Digitalstrategie zielstrebig und nachhaltig weiter vorantreiben", sagte SR-Intendant Martin Grasmück. "Darüber hinaus ist sie in der ARD sehr gut vernetzt, hat den umfangreichen ARD-Reformprozess mitgestaltet und ist daher prädestiniert, die Programmstrategie des SR mit der ARD zu verzahnen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sonja von Struve nun auch im SR-Direktorium und bin sehr dankbar, dass der Rundfunkrat meinem Personalvorschlag gefolgt ist."

Grasmück dankte zudem Lutz Semmelrogge "für sein herausragendes Engagement für den SR und für jahrzehntelange intensive und fruchtbare persönliche Zusammenarbeit in vielen unterschiedlichen Funktionen. Sein klarer Stil und seine Expertise haben dazu beigetragen, den SR als eigenständige Landesrundfunkanstalt zukunftssicher zu machen."



Der SR-Rundfunkratsvorsitzende Dr. Thomas Jakobs sagt: "Sonja von Struve ist für den Saarländischen Rundfunk ein wirklicher Glücksfall. In dieser langfristigen digitalen Umbruchsphase ist sie die ideale Neubesetzung für die Programmdirektion. Wir sind davon überzeugt, dass sie das SR-Programm sicher in die Zukunft führt und sind deshalb sehr gerne dem Vorschlag des Intendanten gefolgt."