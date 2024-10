am 01.10.2024 - 16:16 Uhr

Heiligabend um 20:15 Uhr - zu diesem Zeitpunkt ist der Fernseher in den meisten Wohnungen wohl ohnehin nicht eingeschaltet. Doch all jenen, die zu diesem Zeitpunkt Unterhaltung suchten, machte das ZDF in den vergangenen zwölf Jahren stets das gleiche Angebot: "Heiligabend mit Carmen Nebel" stand hier schon traditionell als Alternative zu den Filmen auf anderen Sendern auf dem Programm.

Nachdem die Einsätze von Carmen Nebel im ZDF über die vergangenen Jahre schon schrittweise reduziert worden waren, lief Ende 2023 dann aber auch dieser Vertrag aus. Nun steht fest, wie das ZDF den Heligen Abend stattdessen füllt: Mit dem "Bares für Rares - Weihnachtsabend", den Horst Lichter mit der "'Bares für Rares'-Familie" verbringen wird. Zum Konzept heißt es vom ZDF: "Es wird gelacht, in Erinnerungen geschwelgt und über Weihnachten geplaudert. Weihnachtsmusik sorgt für die passende Stimmung, und die unterhaltsame Runde lässt die Höhepunkte aus dem 'Bares für Rares'-Jahr Revue passieren."

Unabhängig davon gibt es zudem auch diesmal in der Vorweihnachtszeit wieder eine Primetime-Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares", die im festlich dekorierten Schloss Drachenburg aufgezeichnet wird. Als prominenter Gast wird dann Hugo Egon Balder dabei sein. Ausstrahlungstermin ist der 18. Dezember.

Und zum Jahreswechsel wird sich Horst Lichter zudem wieder per Motorrad (und diesmal zusätzlich auch mit dem Fahrrad, per Boot und im Auto) auf eine "Traumroute" begeben - diesmal erkundet er die Insel Mallorca. Die Reise beginnt in Palma und führt ihn über Andratx, Valldemossa und Soller nach Cap de Formentor. Er trifft dort auf Esther Schweins, Astrid Prinzessin zu Stolberg-Wernigerode und den Musiker Sasha.