Am 27. Dezember zeigt das ZDF den ersten Teil des bereits im Oktober 2023 angekündigten Crossovers zwischen seinen Serien "Jenseits der Spree" und "Die Chefin". Für die Serie mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle ist es damit der Staffelabschluss, der vierte Durchlauf startet am 15. November. Die Serie ist dann wie gehabt immer freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen, wobei man am 20. Dezember auf eine Doppelfolge setzt.

Der letzte Fall der neuen Staffel führt die Ermittler Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Mavi Neumann (Aybi Era) nach München, wo sie gemeinsam mit dem Team um "Die Chefin" Vera Lanz (Katharina Böhm) einem Pharmaskandal auf die Spur kommen - und ganz nebenbei auch noch die neue Staffel der Serie einleiten. Die 15. Staffel von "Die Chefin" ist ab dem 3. Januar immer freitags ab 20:15 Uhr zu sehen.

Und darum geht’s in Teil eins des Crossovers: Ein 22-Jähriger, der in der Marketingabteilung eines Pharmaunternehmens arbeitet, wird mit einem Schraubendreher ermordet. Schnell stellt sich heraus, dass in München die Laborassistentin des Mutterkonzerns mit einer Autobombe getötet wurde. Vera Lanz und Paul Böhmer folgen dieser Spur bis nach Köpenick. Ab sofort ermitteln die beiden Teams gemeinsam. Robert stößt während der Recherchen bei Unternehmen auf den undurchsichtigen Dr. Renardo. Vera Lanz übernimmt die Vernehmung und findet eine Verbindung zu Rita Niemeyer, ihrer Freundin und Kollegin. Die wurde bei der Detonation der Bombe schwer verletzt. Im Laufe der Ermittlungen gibt es immer mehr Opfer und es stellt sich die Frage, ob Whistleblower ausgeschaltet wurden, um einen Pharmaskandal zu vertuschen.