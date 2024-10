am 01.10.2024 - 17:11 Uhr

Ab sofort können die Inhalte in der ARD-Mediathek besser von der Google-Suche durchsucht und angezeigt werden, das hat die ARD jetzt angekündigt. Suchen Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise nach "neue Serien", werden jetzt auch Serien aus der ARD-Mediathek vorgeschlagen. Im Google-Auswahlmenü kann außerdem gezielt nach der ARD-Mediathek gefiltert werden. Damit will man es den Menschen noch einfacher machen, passende Vorschläge für Filme und Serien zu finden.

Im Rahmen der verbesserten Google-Suche stellt die ARD der Suchmaschine über Metadaten-Feeds Informationen zur Verfügung, die für eine automatisierte Anzeige in den Suchergebnissen notwendig sind. Die ARD-Mediathek und ihre Inhalte sind damit leichter zu finden. So machen künftig ARD-Icons bei den Suchergebnissen deutlich, dass es sich um Videos in der ARD-Mediathek handelt. Überraschend eigentlich die Tatsache, dass das bislang nicht funktioniert hat.

Neben der klassischen Google-Suche nutzen ab sofort auch TV-Geräte und TV-Sticks mit dem Betriebssystem von Google (Google TV bzw. Android TV) die Metadaten der ARD. Auch hier werden den Nutzerinnen und Nutzern ab sofort Filme, Serien und Dokus der ARD-Mediathek automatisiert an verschiedenen Stellen auf der Startseite empfohlen.

Benjamin Fischer, Leiter ARD Online, erklärt: "Die ARD Mediathek bietet Nachrichten, Dokus, Filme und Serien für alle Menschen in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass diese Inhalte jetzt auch dort optimal präsentiert und gefunden werden, wo sie im Internet am häufigsten gesucht werden."