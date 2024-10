am 02.10.2024 - 10:20 Uhr

"Genial daneben" kehrt noch im Oktober mit frischen Ausgaben ins Programm von RTLzwei zurück, das hat der Sender jetzt angekündigt. Im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, die beim Sender zu sehen waren, müssen sich die Fans aber umstellen. Denn Staffel drei wird nicht mehr am Donnerstagabend zu sehen sein, sondern montags. Los geht’s mit den neuen Folgen am 28. Oktober, das von Hugo Egon Balder moderierte Format ist dann immer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr zu sehen.

Der neue Sendeplatz ist eine logische Konsequenz: Weil Sat.1 mittlerweile ebenfalls am Donnerstag auf diverse Show-Formate setzt und damit auch recht erfolgreich ist, tat sich RTLzwei hier zuletzt deutlich schwerer. Nachdem "Genial daneben" mit der ersten Staffel 2023 im Schnitt noch etwa 6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holte, waren in diesem Frühjahr nur noch rund 4 Prozent drin.

Mit dem Wechsel will man nun der Show-Konkurrenz aus dem Weg gehen. Zuletzt setzte RTLzwei am Montagabend auf die "Kochprofis", die aus Quotensicht aber nicht überzeugen konnten. Ab der kommenden Woche sind vorerst Filme zu sehen. Zusammen mit "Genial daneben" kehrt am 28. Oktober übrigens auch "Genial witzig - Das große Witze-Battle" zurück auf die Bildschirme, dann ab 21:15 Uhr. Diese Show wurde im Frühjahr mit überschaubarem Erfolg getestet.

Von "Genial daneben" gibt’s ab Ende Oktober übrigens gleich zwölf neue Ausgaben. Zur Stammbesetzung gehören wie gehabt Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zum Ratepanel stoßen in den kommenden Ausgaben auch Bastian Pastewka, Mike Krüger, Ralf Schmitz, Michael Mittermeier, Guido Cantz, Ilka Bessin, Özcan Cosar, Lutz van der Horst, Ingo Appelt, Michael Kessler, Meltem Kaptan, Benni Stark, Caroline Frier, Maxi Gstettenbauer, Ariane Alter, Tülin Sezgin, Jan van Weyde, Olli Dittrich, Laura Brümmer, Lisa Feller, Helene Bockhorst, Katjana Gerz, Marti Fischer, Janine Kunze, Panagiota Petridou, Martin Klempnow und Melissa Khalaj hinzu.