Bei Welt steht schon in wenigen Tagen eine Sendung der ganz besonderen Art an. Am Mittwoch, den 9. Oktober, veranstaltet man ein TV-Duell zwischen den Parteivorsitzenden von AfD und BSW, Alice Weidel und Sahra Wagenknecht. Es ist nach Angaben des Nachrichtensenders das erste Mal überhaupt, dass die beiden Politikerinnen im deutschen Fernsehen aufeinandertreffen. Moderiert wird das Duell von Chefredakteur Jan Philipp Burgard.

"Wir verstehen uns als Nachrichtensender und als Medium für brisante Debatten. Das haben wir unter anderem mit unserem TV-Duell Höcke gegen Voigt gezeigt. Mit dem Duell Wagenknecht gegen Weidel möchten wir den Zuschauern ermöglichen, sich über die beiden derzeit umstrittensten und gleichzeitig erfolgreichsten Politikerinnen Deutschlands eine eigene Meinung zu bilden", sagt Burgard.

Das Duell zwischen Voigt und Höcke war für Welt im April ein voller Erfolg. Im Schnitt kam die Sendung, damals aber zur besten Sendezeit, auf mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 Prozent gemessen. Normalerweise liegt Welt deutlich unter diesen Werten.

AfD und BSW sind aktuell jedenfalls in aller Munde. Bei den jüngsten Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg erzielten beide Parteien große Erfolge, das BSW könnte demnächst sogar in Landesregierungen sitzen. Im dem TV-Duell soll es nun darum gehen, was die Parteien verbindet - und was sie trennt. Außerdem sollen Weidel und Wagenknecht beantworten, wie sie die Migrationskrise lösen wollen und wie sie zu den Vorwürfen, ihnen mangele es an Distanz zum russischen Präsidenten Putin, stehen.

Direkt im Anschluss an das Aufeinandertreffen der beiden Partei-Chefinnen folgt eine Analyse mit bekannten Journalistinnen: Melanie Amann (stv. Chefredakteurin “Spiegel”) Mariam Lau (“Die Zeit”) und Anna Schneider (Chefreporterin Welt) werden über das Duell diskutieren.