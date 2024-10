am 04.10.2024 - 11:19 Uhr

Laura Karasek ist nicht nur Autorin, Podcasterin und Moderatorin, sondern studierte obendrein auch noch Rechtswissenschaften. In einem neuen Format für Sat.1 könnte sie ihre juristischen Kenntnisse nun mit einbringen - denn es hört auf den Namen "Darf ich das?" und dreht sich um die Beantwortung von Fragen wie "Darf ich einen Baum im Park pflanzen", "Ist Haarspray im Handgepäck erlaubt?" oder "Wird man bestraft, wenn man nackt Auto fährt?"

Es geht dabei freilich weniger um ein juristisches Proseminar, als um Unterhaltung - und so stellt wird Laura Karasek als Moderatorin die Fragen einem aus drei Promis zusammengesetzten Panel stellen, das dann über die richtige Antwort beraten darf. Die Fragen speisen sich dabei teils aus Fragen aus dem Publikum, die die verantwortliche Produktionsfirma Fandango derzeit auch bereits sammelt. Jede Einsendung hat dabei die Chance auf 500 Euro.

Einen konkreten Termin gibt es für das Format noch nicht, die Ausstrahlung ist im kommenden Jahr voraussichtlich in der Late Prime, also am späteren Abend geplant.