Auf dem Screenforce Festival im Sommer hat Sat.1 erstmals das neue Show-Format "Schätze die Plätze" in Aussicht gestellt. Nun gibt es einen Sendetermin: Die erste Ausgabe ist am Donnerstag, den 24. Oktober zu sehen. Sat.1 strahlt das von Daniel Boschmann moderierte Format allerdings nicht zur besten Sendezeit aus, sondern in der Late Prime ab 22:20 Uhr. In der ersten Ausgabe begrüßt Boschmann Ilka Bessin und Simon Pierce.

"Schätze die Plätze" ist eine Comedy-Rateshow, in der sich alles um die ersten Plätze diverser Rankings dreht. Da geht es dann um Fragen wie die, wo die schlauesten Deutschen leben, in welche Tiere sich Menschen am liebsten verwandeln würden oder welche Streitthemen Beziehungen zum Kochen bringen. All das soll von den Promi-Teams diskutiert, analysiert und in die richtige Reihenfolge gebracht werden.

"Nur wer mit schnellem Witz und einem guten Gespür für Rangfolgen punktet, kann den Sieg holen", heißt es von Sat.1 über das Format, das von Redseven Entertainment produziert wird. Einem Zuschauer oder einer Zuschauerin im Publikum winken außerdem 1.000 Euro.

In dieser Woche ist am späten Donnerstagabend in Sat.1 noch eine Wiederholung von "The Floor" zu sehen gewesen. In den kommenden zwei Wochen belegt "Promi Big Brother" den Sendeplatz nach dem "1% Quiz". Mit einem anderen, geplanten Show-Neustart hatte Sat.1 zuletzt kein Glück: Das von Luke Mockridge moderierte "Was ist in der Box?" wurde im September kurz vor dem Start abgesetzt, weil sich der Moderator zuvor in einem Podcast verächtlich gegenüber Behinderten geäußert hatte. Auch "Was ist in der Box?" sollte am späten Donnerstagabend zu sehen sein.