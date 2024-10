Am kommenden Montag startet in Sat.1 die neue Staffel von "Promi Big Brother". Wer in diesem Jahr in den TV-Container einzieht, hat der Sender in den zurückliegenden Tagen häppchenweise verraten. Nun ist das Teilnehmerfeld komplett: Am Freitag hat Sat.1 bestätigt, dass auch Leyla Lahouar und Elena Miras an der Show teilnehmen werden. Das dürfte für Reality-Fans durchaus spannend sein, denn auch Mike Heiter zieht ins "Promi Big Brother"-Haus.

Um an dieser Stelle auch alle Reality-unerfahrenen Leserinnen und Leser abzuholen: Leyla und Mike sind ein Paar - und wissen auch, dass der jeweils andere einzieht. Elena ist die Ex-Freundin von Mike. Sie weiß zwar, dass ihr Ex einzieht, aber nicht, dass Leyla auch dabei ist. Und das bislang glückliche Paar weiß nicht, dass sie im "Promi Big Brother"-Haus auf die Ex von Mike treffen.

Die Promis befinden sich aktuell bereits abgeschottet von der Außenwelt in einem Hotel - und wissen dementsprechend auch noch nichts von dieser Überraschung. Der 24/7-Livestream von "Promi Big Brother" beginnt bereits am morgigen Samstag mit dem Einzug der Promis ab 15 Uhr. In Sat.1 ist am Montag ab 20:15 Uhr eine Auftaktshow zu sehen - dort wird dann auch Elena Miras einziehen.

Fest steht nun außerdem, dass mit Sarah Wagner, ähnlich wie im vergangenen Jahr, eine Wildcard-Teilnehmerin an der Show teilnimmt. Wagner ist Influencer und erreicht als Teil des TikTok-Duos "Laberrhabarber" 1,5 Millionen Follower. Vor einigen Jahren wanderte sie gemeinsam mit ihrem Partner aus und ließ sich dabei schon von einem Team von "Goodbye Deutschland" begleiten.

Neben Leyla, Elena, Sarah und Mike ziehen auch diese Promis in den "Promi Big Brother"-Container: Mimi Fiedler, Max Kruse, Verena Kerth, Daniel Lopes, Jochen Horst, Sinan Movez, Cecilia Asoro, Alida Kurras, Matze Höhn und Bea Peters. Moderiert wird "Promi Big Brother" auch in diesem Jahr von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Für die täglichen Einkäufe gibt’s in diesem Jahr erstmals einen Kiosk, den sogenannten "PBB Späti". Betreiber dieses Kiosk ist Aaron Troschke, "Promi BB"-Sieger aus dem Jahr 2014.