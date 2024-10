Rebranding bei der Zeit Verlagsgruppe: Die Vermarktungseinheit des Unternehmens hört ab sofort auf den Namen Zeit Advise. Bislang trat die "Zeit"-Vermarktung als Zeit Media auf. Unter der neuen Marke bündelt der Vermarkter alle Leistungen, die Kunden dazu verhelfen, ihre Werbung und Themen im Kosmos der "Zeit" zu präsentieren. Der Claim des Vermarkters lautet "Gemeinsam stark kommunizieren."

Neben dem klassischen Anzeigengeschäft bietet Zeit Advise auch Lösungen im Bereich Content Marketing an, hinzu kommen Event-Kooperationen, Beratungs- und Evaluationsangebote sowie Siegelvermarktung. Den neuen Markenauftritt will der Verlag nun mit einer B2B-Werbekampagne unterstützen. Das Brand Design wurde mit der Agentur Tabula Rasa entwickelt. Umgesetzt wurde die Launch-Kampagne von Studio ZX, dem Brand Studio der Zeit Verlagsgruppe, unter der Leitung von Adrian Pickshaus, Direktor Kreation.

Die Launch-Kampagne setzt auf acht aufeinander aufbauende Motive, die in Fachnewslettern und über soziale Medien ausgespielt werden. In einem ersten Teil der Kampagne sollen der neue Name und das Design das Leistungsversprechen des Vermarkters in den Vordergrund stellen. 2025 folgt ein zweiter Teil der Kampagne, in der dann die Mitarbeitenden im Fokus sind.

Lars Niemann, Chief Sales Officer der Zeit Verlagsgruppe, sagt zum Rebranding: "Die Stärken der ‘Zeit’ sind glaubwürdige Qualitätsumfelder und eine große Zahl an treuen Leserinnen, Hörerinnen und Userinnen. Sie vertrauen den ‘Zeit’-Medien und schenken ihnen ihre Aufmerksamkeit – davon profitieren auch unsere B2B-Kunden. Als Vermarktungseinheit der ‘Zeit’ verstehen wir uns als Partner unserer Kunden. Und mit dem neuen Namen Zeit Advise bringen wir zum Ausdruck, dass wir mit dem gewachsenen ‘Zeit’ Kosmos mittlerweile deutlich mehr sind als ein Vermarkter von Anzeigenfläche. Wir verstehen uns als starker Berater, der mit Kreativität und dem Verständnis für die Zielgruppen der ‘Zeit’-Medien dazu beiträgt, die Botschaften unserer Kunden nachhaltig und gewinnbringend zu inszenieren. Zeit Advise ist mehr als Media."