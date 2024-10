ProSieben hat die Sendetermine für die nächsten großen Primetime-Reportagen von und mit Thilo Mischke festgelegt. Wie erwartet wird ProSieben die Reportage zur US-Wahl wenige Tage vor dem Wahltermin in den USA zeigen - konkret am Montag, 4. November um 20:15 Uhr. Die Reportage, die wie immer unter dem Label "ProSieben Thema" läuft, hat den Titel "Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl".

Der Name rührt daher, dass Thilo Mischke das Land vor allem auch joggend auf den Spuren des legendären Forrest Gump bereist und dabei Antworten auf die Frage finden will, wie viel vom American Dram noch übrig ist. In der Hochphase des US-Wahlkampfs trifft er in einem zutiefst gespaltenen Land Menschen aus allen politischen Lagern, die ums Überleben kämpfen, Brücken bauen und die dennoch alle an eine gute Zukunft in den USA glauben.

Schon eine Woche zuvor, also am 28. Oktober, wagt sich der Journalist und Atheist in den Kosmos fundamentaler Christen. In "ProSieben Thema. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?" gibt er Einblicke in diese am schnellsten wachsende religiöse Strömung in Deutschland und weltweit. Welche Faszination übt diese Bewegung auf ihre Anhänger aus? Was sind ihre Ziele? Und wie nahe stehen sich radikaler Glauben und rechte Politik?

Produziert werden beide Reportagen von Mischkes Produktionsfirma pqpp2. Wie üblich gibt's beide Folgen natürlich nicht nur bei ProSieben, sondern auch auf Joyn zu sehen.