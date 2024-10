Der BR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am Montag einige Personalien abgesegnet. Demnach wird Steffen Jenter als neuer Leiter der Intendanz unter anderem für die Medienpolitik, die ARD-übergreifende Zusammenarbeit und die interne sowie externe Kommunikation inklusive des "gesellschaftlichen Dialogs" verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus kommt ihm auch eine koordinierende rolle bei Entscheidungen der Geschäftsleitung zu. Er tritt zum 1. November die Nachfolge von Stefan Witich an, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Jenter war zuletzt als Koordinator Kommunikation zuständig für die Verzahnung von Pressearbeit, interner Kommunikation und Marketing.

Ebenfalls grünes Licht gab es für die Berufung von Florian Schmid zum Leiter der Hauptabteilung Produktionsmanagment - die aus dem bisherigen Bereich Produktionsmanagement hervor geht, die Florian Schmid seit 2017 aufgebaut hatte. Aufgabe ist die ganzheitliche, direktionsübergreifende Planung, Steuerung und Priorisierung der Produktionskapazitäten für sämtliche Programmvorhaben – personell wie hinsichtlich der technischen Ausstattung.

Und schließlich hat der BR-Rundfunkrat auch einem neuen Vertrag für Monika Rapp zugestimmt, die die Hauptabteilung Personal nun schon seit 2015 führt und deren dritte Amtszeit nun bis 2030 dauern wird. Monika Rapp kam 1994 zum BR und arbeitete in verschiedenen Personalgebieten und -projekten. 2004 übernahm sie die Leitung der Personalbetreuung. 2012 wurde sie stellvertretende Hauptabteilungsleiterin und 2015 zur Hauptabteilungsleiterin berufen.