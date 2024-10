Was passiert, wenn dunkle Sehnsüchte die Fassade des vermeintlich perfekten Vorstadtidylls zum Bröckeln bringen? Darum geht es in der neuen Thriller-Serie "The Couple Next Door - Paare mit Geheimnissen", die RTL nun für seinen Pay-TV-Sender RTL Crime als Deutschlandpremiere angekündigt hat. Zu sehen gibt es die sechs Folgen ab dem 19. November dienstags um 20:15 Uhr, zudem wird die Serie auch bei RTL+ zum Abruf bereitstehen.

Und darum geht's: Als Evie (Eleanor Tomlinson, "The Outlaws", "Poldark") und Pete (Alfred Enoch, "Harry Potter"-Reihe, "How to Get Away with Murder") in die noble Vorstadt ziehen, ist das Bilderbuch-Leben auf den ersten Blick perfekt. Doch hinter den teuren Vorhängen der Nachbarschaft tun sich dunkle Abgründe auf. In Danny (Sam Heughan, "Outlander") und Becka (Jessica De Gouw, "Pennyworth", "Our Man from Jersey") scheinen sie aber echte Freunde gefunden haben - bis nach und nach dunkle Geheimnisse an Licht kommen, die alles aufs Spiel setzen. Der ultimative Showdown: ein erotisches Abenteuer unter den Vieren, das fatale Konsequenzen mit sich bringt. Wird hier irgendjemandes Beziehung überleben?

Bei der Adaption der niederländischen Serie "Nieuwe buren" handelt es sich um eine Koproduktion von Starz und Channel 4. Geschrieben wurde die Serie von David Allison, Regie führte Dries Vos. Als Produzenten zeichnen Jo McGrath, Walter Iuzzolino und Alison Kee verantwortlich.