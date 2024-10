Heidi Klum wird auch in den kommenden Jahren nach "Germany's next Topmodel" suchen. Wie ProSieben am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag mit Klum "um mehrere Jahre" verlängert - die genaue Laufzeit ist allerdings nicht bekannt. Bereits am Dienstag haben in München die Dreharbeiten zur 20. Staffel der erfolgreichen Show begonnen, deren Ausstrahlung für das kommende Jahr geplant ist.

Für die Zukunft wurden im Zuge dessen zugleich eigene "GNTM"-Inhalte für den Streamingdienst angekündigt. Zu den Details hat sich ProSieben in seiner Mitteilung aber noch nicht geäußert. Produziert wird "Germany's Next Topmodel" von RedSeven Entertainment.

© Seven.One Henrik Pabst

Lobende Worte für Klum gab's auch von ProSieben-Chef Hannes Hiller, für den "Germany's next Topmodel" ohne sie unvorstellbar sei, wie er sagt. "Seit nunmehr 20 Jahren brennt Heidi ebenso wie wir für ihre Show. Sie engagiert sich zu 100 Prozent, sprudelt vor Energie und ist extrem leidenschaftlich." Und Unterhaltungschefin Lizi Sofeso erklärte: "Sie steht mit ihrer Passion für die stetige Erneuerung der Show. Die gemeinsame Arbeit mit Heidi Klum macht irrsinnig viel Spaß."

Zufrieden äußerte sich auch Heidi Klum selbst. "Was wäre die deutsche TV-Welt ohne die schönen Frauen und Männer, die wir bei 'GNTM' schon entdeckt haben?", fragte sie in einem Statement. "Sie sind alle ihren individuellen Weg gegangen. Ich bin wirklich sehr stolz auf alle Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher mitgemacht haben. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit 'GNTM' eine besondere Bühne schenken kann."