am 09.10.2024 - 12:14 Uhr

Felix Kovac und Antenne Bayern gehen überraschend getrennte Wege. Kovac, seit fünf Jahren Mitglied der Geschäftaführung der Antenne Bayern Group, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende, wie am Mittwoch bekannt wurde.

"Es war eine außerordentlich bereichernde Erfahrung, die Antenne Bayern Group durch viele erfolgreiche Jahre zu führen", sagte Kovac. "Ich bin stolz auf das, was wir als Team gemeinsam erreicht haben und bin überzeugt, dass das Unternehmen auch weiterhin sehr erfolgreich sein wird. Nach fünf Jahren, auch geprägt durch die wirtschaftliche Krise wegen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, habe ich unsere Gesellschafter frühzeitig darüber informiert, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern, sondern ab 2025 eine neue Herausforderung annehmen möchte."

Michael Tenbusch, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, erklärte: "Felix Kovac hat die Antenne Bayern Group mit großer Leidenschaft und persönlichem Einsatz geleitet. Wir bedauern seine Entscheidung, respektieren sie jedoch und wünschen ihm für die Zukunft das Allerbeste."

Kovac hatte 2019 die Geschäftsführung von Antenne Bayern übernommen - als Nachfolger von Karl-Heinz Hörhammer, der das Unternehmen seit 1991 geleitet hatte. Unter Kovacs Führung schielte Antenne Bayern auch nach Nordrhein-Westfalen, wo Sender wie Antenne NRW und NRW1 starteten, die gegen die Übermacht von Radio NRW und WDR aber bislang noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Wer Felix Kovacs Nachfolge antreten wird, ist indes noch nicht bekannt. Man werde diese "zeitnah bekanntgeben", kündigte Tenbusch an. Allerdings war Guy Fränkel, bis dato Geschäftsführer der Rock Antenne, erst vor wenigen Monaten in die Geschäftsführung der Antenne Bayern Group berufen worden - ein Vakuum entsteht durch den Abgang also erstmal nicht.