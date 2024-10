2021 war "Mälzer und Henssler liefern ab!" mit einem Marktanteil von mehr als elf Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen der erfolgreichste Show-Neustart des Jahres bei Vox. Diese Flughöhe konnte das von Endemol Shine Germany und Potatohead Pictures produzierte Format zwar nicht halten, doch zumeist waren auch zuletzt noch sehr ordentliche Quoten drin - wenngleich es zu Jahresbeginn ganz ohne Tim Mälzer und Steffen Henssler, dafür aber mit Viktoria Fuchs und Max Strohe, nicht ganz so gut lief.

Die neue Staffel muss nun sogar erstmals gänzlich ohne Steffen Henssler auskommen - und sich zudem auf einem neuen Sendeplatz beweisen. Zu sehen gibt es diese nämlich nicht mehr am hart umkämpften Sonntagabend, sondern montags um 20:15 Uhr. Ab dem 4. November übernimmt die Show somit den Sendeplatz der "Höhle der Löwen". Los geht es mit "Mälzer und Mraz liefern ab!", also dem Duell zwischen Tim Mälzer und dem mit zwei Sternen ausgezeichneten Wiener Koch Lukas Mraz. Eine Woche später tritt Viktoria Fuchs erstmals gegen Philipp Vogel an, ehe noch einmal Mälzer ran muss, diesmal gegen die Hamburgerin Zora Klipp.

Am Konzept ändert sich derweil nichts: Anhand anonymer Hinweise kocht jeder der beiden Köche in jeder Runde Gerichte, die anschließend höchstpersönlich an die Besteller ausgeliefert werden. Um wen es sich dabei handelt und wie viele Runden es in diesem Duell gibt, weiß keiner der Duellanten. Die Gerichte werden dabei jeweils mit bis zu fünf Sternen bewertet. Der Koch, der am Ende des Duells die meisten Sterne erhalten hat, ist der Sieger und darf dem Verlierer eine Strafe aufdonnern.

Hensslers Bühnenprogramm und Neues von den "Autodoktoren"

Fans von Steffen Henssler kommen übrigens auch weiterhin bei Vox auf ihre Kosten - in der aktuell noch immer laufenden Sommer-Staffel von "Grill den Henssler" sowie neuen Folgen der Kochshow, die der Sender bereits für das kommende Frühjahr in Aussicht gestellt hat. Darüber hinaus wird Vox am Sonntag, den 3. November um 20:15 Uhr das Bühnenprogramm "Hensslers schnelle Nummer - live!" ins Programm nehmen, bei dem Henssler von seinem Koch-Kollegen Ali Güngörmüş sowie Detlef Steves überstützt wird.

Abseits seiner prominenten Köche hat Vox derweil eine neue Staffel seines Vorabend-Formats "Die Autodoktoren" angekündigt. Acht neue Folgen sind ab dem 10. November sonntags um 18:10 Uhr zu sehen.