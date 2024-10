am 09.10.2024 - 17:50 Uhr

Die RTL-Journalistenschule wird künftig den gesamten Aus- und Weiterbildungsbereich von RTL News bündeln. Das hat RTL bekanntgegeben. Im Zuge dessen wird Simon Hof zum 15. Oktober neuer Ausbildungsleiter. In der neu geschaffenen Rolle soll er nun alle Themen rund um die crossmediale journalistische Ausbildung verantworten. Hof ist bereits seit 1997 für RTL Deutschland tätig, zuletzt als Leiter der journalistischen Services bei RTL News.

Leonhard Ottinger bleibt indes Geschäftsführer der RTL-Journalistenschule und soll den Fokus auf den Ausbau der externen Workshop-Angebote legen. Das interne Weiterbildungsangebot "RTL News Academy" unter Kristine Schmidt wandert ebenfalls unter das Dach der Journalistenschule.

"Mit der Bündelung von Ressourcen im Bereich Aus- und Weiterbildung kommen wir einmal mehr unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach und investieren in die Zukunft des Journalismus", sagte Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Simon Hof einen exzellenten Journalisten mit jahrelanger Erfahrung als Führungskraft und Mentor für die Rolle des Ausbildungsleiters gewinnen konnten. Er ist nicht nur intern wie extern bestens vernetzt, sondern hat in der Vergangenheit bereits verschiedene Bereiche erfolgreich in die Zukunft transformiert."

Simon Hof: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Leonhard Ottinger, Kristine Schmidt und natürlich den Journalistenschülerinnen und -schülern. Kolleginnen und Kollegen auf ihrem beruflichen Weg eng zu begleiten, sie aus- und weiterzubilden, war schon immer ein Herzensthema von mir." Leonhard Ottinger erklärte, mit dem neuen Team werde man "unsere Aus- und Weiterbildungsangebote noch besser vernetzt und zukunftsweisend ausbauen können".