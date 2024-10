Die Sat.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick" startet noch im Oktober in ihre neue Staffel. Die erste neue Ausgabe wird am Montag, den 28. Oktober, ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Am zuletzt angestammten Sendeplatz am Montagabend ändert sich also auch in diesem Jahr nichts (bis 2021 lief die Sendung mittwochs), dafür startet das Format später als in den zurückliegenden Jahren. 2023 wurde bereits ab Ende September geheiratet, im Jahr davor ging es Anfang Oktober los.

Zum Start in die neue Staffel haben sich die Macherinnen und Macher bei RedSeven Entertainment einen kleinen Kniff einfallen lassen. Nach wie vor ist es zwar so, dass sich die heiratswilligen Männer und Frauen erst im Standesamt das erste Mal kennenlernen, getrennt voneinander sollen sie sich aber bereits zuvor treffen. Am 28. Oktober ist ab 23:05 Uhr außerdem noch die Doku "Hochzeit auf den ersten Blick - Exklusive Einblicke" zu sehen, hier will man den Fans des Formats einen Einblick hinter die Kulissen gewähren.

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" werden Singles anhand von Datenanalyse bewertet und geschaut, welche Personen besonders gut zusammen passen. Beim ersten Kennenlernen im Standesamt müssen sie direkt entscheiden, ob sie heiraten wollen oder nicht. Im Falle einer Hochzeit geht’s in die Flitterwochen, dort wird die Beziehung auf die Probe gestellt. Verantwortlich für die vermeintlich besten Matches sind die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

In den vergangenen Jahren ist "Hochzeit auf den ersten Blick" ein schöner Erfolg für Sat.1 gewesen. 2023 sahen im Schnitt 1,22 Millionen Menschen zu und der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,4 Prozent - alle Werte vorläufig gewichtet. In den drei Jahren davor war die Reichweite noch höher und der Zielgruppen-Marktanteil lag bei konstant mehr als 9 Prozent.