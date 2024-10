Das ZDF beteiligt sich an der Produktion einer elisabethanischen Detektivserie für Kinder, das hat der Sender jetzt bestätigt. ZDF Studios koproduziert die Serie mit dem Titel "The Lady Grace Mysteries" und übernimmt, zusammen mit Federation Kids & Family, den weltweiten Vertrieb. Neben dem ZDF hat auch die BBC die Serie in Auftrag gegeben, darüber hinaus wurde sie bereits an France Televisions vorverkauft.

Produziert wird die Kinder-Detektivserie neben ZDF Studios auch noch von Cottonwood Media und Coolabi Productions, zwei auf Kindercontent spezialisierten Produktionsfirmen. Die Dreharbeiten sind für das Frühjahr 2025 in einem britischen Schloss geplant. "The Lady Grace Mysteries" basiert auf der gleichnamigen, 2004 erstmals veröffentlichten Bestseller-Krimiserie für Kinder.

Die Serie richtet sich an Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, erzählt wird die Geschichte von Lady Grace Cavendish, der ersten weiblichen Teenager-Detektivin der Welt, die als Privatspionin für Königin Elisabeth I. arbeitet und sich in den gefährlichen Gewässern der königlichen Politik an einem englischen Hof voller Verschwörungen, Drohungen und Geheimnisse zurechtfinden muss. Grace ist verwaist, aber furchtlos. In ihrer Jugend hat sie die Palastwachen überlistet, sich der Verantwortung als Hofdame entzogen und vor allem die hohe Kunst des Marmeladentorten-Klauens perfektioniert! Mit ihren besten Freundinnen – der gewitzten Dienerin Ellie und der schillernden Künstlerin Masou – an ihrer Seite muss sie sich mit den Prüfungen und Sorgen eines Teenagers auseinandersetzen, während sie gefährliche Rätsel löst.

Nicole Keeb, Leiterin internationale Koproduktionen, Entwicklung und Akquise im Bereich Kinder und Jugend beim ZDF, sagt: "Wir freuen uns, Teil dieses wunderbaren neuen Abenteuers zu sein. In ‘The Lady Grace Mysteries’ geht es um ein Mädchen, das Königin Elisabeth mit eigenen Mitteln und ihren jugendlichen Freunden beschützt und rettet – das ist eine sehr spannende Handlung. Wir erwarten ein hochwertiges Kostümdrama, das perfekt in unser Portfolio passt, und können es kaum erwarten, es auf Sendung zu bringen."

Und Arne Lohmann, Bereichsleiter Junior bei ZDF Studios, ergänzt: "Lady Grace hat uns vom ersten Moment an, als uns die Show präsentiert wurde, in ihren Bann gezogen. Ich bin mir sicher, dass die ‘Lady Grace Mysteries’ weltweit genauso erfolgreich sein werden wie die vorherigen Serien ‘Find Me in Paris’, ‘Spellbound’ und ‘Theodosia’, die wir gemeinsam mit unseren Freunden von Cottonwood produziert haben."