am 10.10.2024 - 12:27 Uhr

Am 14. Oktober moderierte Maybrit Illner erstmals ihre ZDF-Talkshow - damals noch unter dem Titel "Berlin Mitte". In diesen Tag feiert das Format somit sein 25-jähriges Jubiläum. Und ein weiteres steht unmittelbar bevor, denn am Donnerstag, den 24. Oktober wird bereits die 1000. Ausgabe des erfolgreichen Polittalks ausgestrahlt.

Für diese besondere Ausgabe hat auch ein besonderer Gast zugesagt: Wie das ZDF jetzt ankündigte, wird sich an diesem Abend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Fragen von Maybrit Illner stellen. Sein Auftritt bei Illner vor mehr als zwei Jahren, nur wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, zählt mit 4,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern übrigens zu den meistgesehenen Ausgaben von "Maybrit Illner" - nur eine Ausgabe aus dem Herbst 2005 war noch erfolgreicher. In diesem Jahr schalteten im Schnitt übrigens bislang 2,44 Millionen Menschen ein.

"Die Gesprächsrunden bei 'Maybrit Illner' sind jeden Donnerstag fundiert, kontrovers und erhellend", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten anlässlich des Jubiläums. "Im Schnitt sind zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Gratulation zu diesem verlässlichen Beitrag zur Meinungsbildung in Deutschland - und auf die nächsten 25 Jahre."

Illner selbst hat offensichtlich auch nach einem Vierteljahrhundert noch nicht genug von ihrer Sendung. "1000 Ausgaben - und keine war wie die andere", erklärte die Moderatorin. "Wenn es ein Erfolgsrezept gibt, dann sind es Aktualität und Relevanz: Immer dran bleiben an den Ereignissen, an den besten Gesprächsgästen, den entscheidenden Fragen – das ist jede Woche unser Ziel in einer immer unsicherer werdenden Welt."