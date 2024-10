am 10.10.2024 - 15:10 Uhr

Mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin hat das ZDF eine neue Schulinitiative ins Leben gerufen. Der Schwerpunkt von "ZDF goes Schule" soll auf digitalen Medieninhalten liegen, die sich Gebieten wie politischer Bildung, Medienkompetenz oder Geschichtswissen widmen. Unter "schule.zdf.de" sollen Lehrkäfte sowie Schülerinnen und Schüler kuratierte ZDF-Inhalte finden, die um Unterrichtsmaterial, das heruntergeladen werden kann, ergänzt wird.

"Mit der neuen Initiative unterstützen wir Lehrkräfte bei der Wissensvermittlung und Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg. Dies ist Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags: Bildungsinhalte für alle", so Florian Kumb, Leiter der Hauptabteilung Programmplanung, die "ZDF goes Schule" verantwortet. Und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten erklärte: "Wir wollen als verlässliche Informationsquelle, als bildstarker Erklärer und als Plattform für gesellschaftlichen Diskurs den Bildungsauftrag des ZDF in der digitalen Welt neu beschreiben. Das bedeutet, junge Menschen zu stärken und zur politischen Teilhabe zu befähigen, um die Zukunft unserer Demokratie aktiv und bewusst mitzuformen."

Ein zentraler Bestandteil der Initiative sollen auch Kooperationen mit Bildungsinstitutionen sein. So soll etwa ein Netzwerk an Partnerschulen aufgebaut werden, durch das sich Schulen den Sender gewissermaßen direkt in ihre Klassenzimmer holen können. Programmmacherinnen und -macher aus allen Bereichen des ZDF, die vor und hinter der Kamera arbeiten, berichten dann von ihrer Arbeit. Im ersten Jahr plant das ZDF den Ausbau des Netzwerks auf 100 Partnerschulen.

Auch Super RTL engagiert sich

Unterdessen will auch Super RTL Schulen unterstützen. Der von dem Privatsender unterstützte gemeinnützige Verein Media Smart e.V. hat jetzt auf seiner Website neue Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte veröffentlicht, die auf den Ergebnissen eines interdisziplinären Forschungsprojekts der DHGS Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, der Universität Duisburg-Essen und Media Smart basieren. Im Fokus stehe dabei, Heranwachsenden die Kompetenz für ihre neuen digitalen Konsumrollen altersgerecht zu vermitteln. Die Materialien sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, Jugendlichen wichtige Kompetenzen im digitalen Kontext zu vermitteln. Super RTL engagiert sich bereits in dem Verein bereits seit seiner Gründung im Jahr 2004.