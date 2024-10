am 14.10.2024 - 21:27 Uhr

Vier Monate ist es inzwischen her, dass die 14. Staffel von "Big Brother" bei Joyn zu Ende gegangen ist. Auch wenn im Frühjahr vom "erfolgreichsten Start eines Joyn-Originals" die Rede war und der Streamingdienst die Realityshow als "großen Wachstumstreiber" bezeichnete, so war eine Fortsetzung lange unklar. Bis jetzt: Am Montagabend ist nämlich im Rahmen von "Promi Big Brother" eine 15. Staffel angekündigt worden.

Die Ausstrahlung soll im Frühjahr 2025 erfolgen - allerdings wird es im Vergleich zu diesem Jahr eine entscheidende Veränderung geben. Wie Joyn angekündigt hat, wird sich die nächste Staffel nur über 50 Tage ziehen, sie fällt damit also nur halb so lang aus wie Staffel 14, mit der sich Joyn noch an den Anfängen der Mutter als Realityshows orientiert hatte. Es wird damit zugleich die kürzeste "Big Brother"-Staffel aller Zeiten.

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Thomas Münzner

Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest. Allerdings hat nun ohnehin erstmal die Bewerbungsphase begonnen. Gesucht werden "Menschen von nebenan, Menschen von schrill bis leise, Menschen von hip bis bodenständig", wie es heißt. Und: "Egal ob 18 oder 80 Jahre, ob Einzelkämpfer oder Teamplayer." Produziert wird "Big Brother" auch 2025 wieder von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.