Fischer zurück am Morgen, Thadeusz-Talk kommt

Nach seinem wenig erfolgreichen hr3-Intermezzo ist Daniel Fischer neuerdings wieder bei FFH in der Morningshow zu hören. Der WDR-Rundfunkrat hat indes Valerie Webers Programmänderungen bei WDR 2 und WDR 4 abgesegnet.



© FFH

Überraschung bei: Seit dieser Woche moderiertfür den hessischen Privatsender wieder die. Fischer war vor einem Jahr - begleitet von einer breit angelegten Kampagne - zum öffentlich-rechtlichen Konkurrentengewechselt, dem er jedoch nach wenigen Monaten schon wieder den Rücken kehrte. Seither war Fischer wieder bei FFH zu hören, diesmal jedoch am Nachmittag (DWDL.de berichtete) . Wohl als Reaktion auf die gesunkenen Reichweiten ist er nun also wieder zusammen mitin der Primetime-Schiene zu hören, wodurch streng genommen wieder alles beim Alten ist, denn bei hr3 kehrtenach dem kurzen Fischer-Intermezzo ebenfalls wieder in die Morningshow zurück.



© Eugen Sommer / FFH

"Wir möchten am Morgen noch mehr Kontinuität, wir denken das die neue Moderations-Aufstellung dem Hörverhalten der Mehrheit besser entspricht", sagte den Kollegen von "Radioszene" zu den Personalien. "Es gibt ja den alten Spruch: 'Die MA hat's gegeben - die MA hat's genommen.' Dass wir im März zwar Marktführer geblieben sind, aber - wie fast alle Sender in Hessen - verloren haben, ist unser gemeinsames 'Verdienst' - und nicht das der Morgen-Moderatoren."moderiert seit der Morgen-Rückkehr von Daniel Fischer inzwischen ab 9 Uhr, auchsoll künftig im Tagesprogramm zu hören sein - nach einer vierwöchigen Auszeit. Hillmoth zu "Bild" : "Bei ihm, er muss das erst mal verdauen."



© WDR/Ludolf Dahmen

Der WDR-Rundfunkrat hat den Vorschlägen vonzu den geplantenzugestimmt. Damit ist der Weg frei für die Einführung eines einstündigen, das von Juni an montags bis donnerstags ab 19:00 Uhr ausgestrahlt werden soll. "WDR 2 überschreitet Formatgrenzen, um Talkradiozu machen. Das Thema bestimmt die Form der Sendung – Interview, Streitgespräch mit zwei oder mehr Leuten, Hörerbeteiligung – alles ist möglich", so, über das Konzept. Im Gegenzug wechselt die "Weltzeit" auf einen neuen Sendeplatz, der "Montalk" soll nur noch zu besonderen Anlässen ausgestrahlt werden. Zugleich will WDR 2 künftig wieder das, um "Hintergrund und Einordnungshilfen" zu liefern.



© WDR

Beiist geplant, dasmit Themen aus Nordrhein-Westfalen- die Musiksendungen am Abend laufen damit eine Stunde später als bisher. Rausch: "Dabei setzt WDR 4 weiter auf populäre Moderatoren wie, und wir beschäftigen uns weiterhin mit traditioneller und klassischer Musik. Wir haben aber neu sortiert. So wandern Musikgenres, wie eben klassische Musik und Produktionen des Funkhausorchesters, die intensives Zuhören erfordern, vom Samstag- auf den Sonntagabend. Am Samstagabend werden wir eine neue vierstündige Sendung, den, anbieten, der unsere Hörerinnen und Hörer musikalisch durch den Abend begleiten soll - das kann man auch hören, wenn man mit Freunden oder der Familie zusammensitzt." Mit der Sendungwill WDR 4 fortan auf Phänomene aus der Pop- und Rockmusik der letzten 50 Jahre blicken. Damit wolle man zeigen, "was öffentlich-rechtliches Radio kann", so Rausch.

Ulrich Deppendorf, der über viele Jahre die Politik- und Hauptstadtberichterstattung der ARD mitgeprägt hat, ist künftig regelmäßig beim Klassik-Radio zu hören. In "Deppendorfs Woche" kommentiert er immer freitags wichtige politische und gesellschaftliche Ereignisse. Zu hören gibt's das Ganze immer um 7:40 Uhr, 12:40 Uhr und 17:40 Uhr. Los geht's am 5. Mai. Weitere Personalie: Stefan Pollak wechselt von Gong 96.3 in München zu Radio Regenbogen. Dort ist er in der Abendschiene zwischen 18 und 22 Uhr zu hören. Und noch eine Personalie abseits des Mikros: Jan Zerbst verstärkt ab 1. Juni den Geschäftsbereich Content bei Antenne Bayern als Kreativdirektor und Programmleiter Webstreams. Er kommt von radio ffn, wo er seit 2006 in verschiedenen Positionen tätig war.



© MDR

Was man schon in den anderen Bundesländern vorgemacht hat, ist nun auch in Sachsen umgesetzt: Aus "MDR 1 Radio Sachsen" wurde dort am 2. Mai "". In diesem Zusammenhang wurde auch ein neues Markendesign umgesetzt: "MDR Sachsen" erscheint nun in einem frischen Grün, das auch im Fernsehen beim "Sachsenspiegel" sowie bei den Online-Kanälen eingesetzt wird. "Das neue Markendesign bildet die im Rahmen des MDR-Veränderungsprozesses entwickelten trimedialen Strukturen und bereichsübergreifenden Angebote des MDR Sachsen ab", heißt es zur Begründung. "Wir stehen als Multimediahaus mit unseren vielfältigen Programmangeboten für eine Marke – den MDR Sachsen", erklärt Sandro Viroli, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen.