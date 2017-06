Bayern 3 dreht schon wieder am Morgenprogramm

© BR/Markus Konvalin

Bayern 3 bekommt Anfang Juli nicht nur einen neuen Slogan, sondern auch schon wieder neue Stimmen am Morgen - nach weniger als einem Jahr. Außerdem: ARD schickt Korrespondent ins Silicon Valley, in Bayern steigt DAB+-Verbreitung und Streaming-Nutzung



29.06.2017 - 13:22 Uhr von Uwe Mantel 29.06.2017 - 13:22 Uhr



© BR/Markus Konvalin

Vor nicht mal einem Jahr änderte Bayern 3 die Besetzung seiner-Morningshow, nun steht mit Beginn der kommenden Woche schon die nächste Änderung in der fürs Radio wichtigsten Zeitschiene an. Übrig bleibt vom Trio nur, der künftig mitdurch den Morgen führt und nun zudem namentlich im Sendungstitel "Sebastian Winkler und die Frühaufdreher" genannt wird. Simone Faust kennen Bayern-3-Hörer bereits aus dem Nachmittagsprogramm, Philipp Kleiniger war bislang als Redakteur hinter den Kulissen für den Sender tätig. Die bisherigen Morgen-Moderatoren bleiben weiter bei Bayern 3:bildet nun zwischen 16 und 19 Uhr ein Moderations-Duo mit Roman Roell. Die beiden wechseln sich mit Brigitte Theile und Axel Robert Müller in der Sendung "Die Zwei für euren Feierabend" ab.wechselt sich mit Katja Wunderlich und Jerry Gstöttner am Nachmittag ab. Bayern 3 bekommt unterdessen auch einen neuen Slogan: "Bayern 3 - und Du mittendrin!"



© ARD/DWDL

Die ARD verlagert einenaus dem Hörfunkstudio Los Angeles in die San Francisco Bay Area nach Menlo Park, um künftig näher an den Entwicklungen imdran zu sein. "Damit sind wir für die ARD in unmittelbarer Nachbarschaft von Internet-Giganten wie Facebook und Google und technologischen Schrittmachern wie der innovativen Stanford University präsent“, sagt hr-Intendant Manfred Krupp. Die Berichterstattung übernimmt BR-Journalist, der Wolfgang Stuflesser ablöst, der wiederum zum SWR zurückkehrt. Die Koordination der Berichterstattung übernimmt weiterhin das ARD-Studio Los Angeles, das weiterhin von Nicole Markwald geleitet wird. Auch in den letzten Jahren war die Tech-Berichterstattung aus dem Silicon Valley ein Schwerpunkt des Studios, das für die gesamte US-Westküste zuständig ist.



© MDR

In Bayern verfügen inzwischenab 14 Jahren in ihrem Haushalt über mindestens einDAB+, wie die Funkanalyse Bayern 2017 ergeben hat. Binnen zwei Jahren hat sich diese zahldamit in etwa verdoppelt. Erstmals erhoben wurde auch die Nutzung von Musikstreaming-Diensten. demnach nutzen 8,5 Prozent der bayerischen Bevölkerung einen, die Nutzungsdauer liegt im Schnitt bei 14 Minuten. Betrachtet man nur die 14- bis 49-Jährigen ist dieser Zahl allerdings schon ungleich höher: Hier ist es mehr als jeder Vierte, der einen Musikstreaming-Dienst nutzt, im Schnitt sind es hier schon 44 Minuten. Die Hördauer von Radioprogrammen liegt aber auch bei den 14- bis 29-Jährigen mit 183 Minuten an einem durchschnittlichen Werktag deutlich darüber. Die stark wachsende Konkurrenz fürs traditionelle Radio ist aber trotzdem nicht mehr übersehbar.



© ARD/DWDL

Auch in diesem Jahr gibt es über den Sommer wieder das, das vom 15. Juli bis 9. September auf neun ARD-Kulturwellen stattfindet. Sie senden immer ab 20 Uhr ein gemeinsames Programm. Ein Highlight ist die Lesung des Romans "Peter Holtz - Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst" von Ingo Schulze, das noch vor der Buchveröffentlichung immer montags bis freitags ab 22:30 Uhr im Radio zu hören ist. Musikalisch sind Liveübertragungen und Mitschnitte von zahlreichen Festivals, u.a. aus Salzburg, Schwetzingen, Amsterdam, Rudolstadt, Luzern geplant. Zu hören sein werden Künstler wie Quincy Jones, Bryn Terfel oder Khatia Buniatishvili werden ebenso wie renommierte Orchester und professionelle Chöre. An den Samstagabenden stehen Opernaufführungen auf dem Programm, darunter Wagners "Tristan und Isolde" unter Christian Thielemann, Mozarts "La Clemenza di Tito" mit dem mitreißenden Theodor Currentzis oder Verdis "Aida" mit Anna Netrebko. Vierzig Gespräche mit engagierten Menschen unserer Zeit - darunter Martin Walser, Bibiana Beglau oder Xavier de Maistre - sowie vierzig Ausflüge in die vielfältigen regionalen Jazz-Szenen Deutschlands runden das Radiofestivalprogramm montags bis freitags zwischen 23.04 und 0.00 Uhr ab. Neu ist die Reihe "Radio Lab" an den Sonntagabenden. Jeweils ab 23.04 Uhr gestalten junge Autoren, Musiker, Philosophen und Künstler, die auf Youtube-Kanälen, mit Podcasts oder Zeitschriften erfolgreich sind, eine halbe Stunde Radio jenseits gängiger Formate.



© Radiozentrale

Teilen

Inwurden am vergangenen Freitag wieder diefür die besten Spots und Kampagnen verliehen. Drei der unzähligen Preise gingen auch an Radiospots aus Deutschland. Ein silberner Löwe ging an GGH Mullenlowe für einen Ikea-Spot, Bronze einmal an DDB für eienn Telekom-Spot, gleich zwei Mal an Grabarz & Partner für zwei Volkswagen-Spots. Die Radiozentrale nimmt das zum Anlass, den Preisträgern mit einem eigenen Spot aus der langjährigen Kampagnezu gratulieren, der bundesweit via UKW auf den werbungtreibenden Radiosendern gesendet wird. Zu hören ist er auch in unten folgendem Video. Radiozentrale-Geschäftsführer Lutz Kuckuck: "Die Radiozentrale konzentriert sich in ihrer Arbeit zunehmend auf die Themen Audio und Kreation. Langjährig arbeiten wir intensiv daran, dass Radiospots phantasievoll und unterhaltend sind, dem Hörer einen Mehrwert bieten. Denn wir wissen: kreative Arbeiten wirken einfach besser. Und das ist es doch am Ende, was zählt – für den Werbungtreibenden UND für den Hörer."