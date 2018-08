AS&S vermarktet Klassik Radio, neue Energy-Abendshow

© AS&S

Die ARD-Werbetochter AS&S Radio bekommt mit Klassik Radio ab September einen neuen kommerziellen Mandanten. Energy startet derweil schon in der kommenden Woche eine neue bundesweite Abendshow. Und Deezer spricht über Drogen.



Ab dem 1. September übernimmtdie. Buchbar ist der Sender in. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Klassik Radio nicht nur ein besonderes Qualitätsformat, sondern noch dazu so eine reichweitenstarke Sendermarke in unsere Vermarktung aufnehmen können", sagte. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass das für beide Seiten eine gewinnbringende Partnerschaft wird, da Sender- wie Hörerzuschnitt perfekt auf unser qualitätsgetriebenes und wirkungsstarkes Senderportfolio passen und dieses um wichtige Facetten ergänzt."erklärte, man habe die Reichweite in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Die Vertriebspartnerschaft mit AS&S sei nun "der nächste logische Schritt unserer strategischen Ausrichtung".



startet eine: Schon ab der kommenden Woche istjeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 20 Uhr und Mitternacht auf denzu hören. Die Show wird darüber hinaus auf aufüber DAB+ verbreitet. Moderiert wird die Sendung von, die seit sieben Jahren im Energy-Team ist und zuletzt bei Energy in Berlin die Mittagssendung präsentierte. Angekündigt werden unter anderem Star-Interviews, die Storys des Tages, Klatsch und Tratsch sowie Trend aus Web und Social Media. "Die Show wird bunt, laut und frech - also einfach 'Karen'", so



Nach fast zwei Jahren auf DAB+ willseine Positionierung schärfen. Aus diesem Grund hat der Begriff "Gay Music Station" ausgedient - stattdessen ist nun vondie Rede. Mit dem Begriff "Rundfunk" soll dergestärkt werden. "2018 ist zudem das Jahr der Frau und nicht nur in der LSBTI-Community geht es um mehr Sichtbarkeit von Lesben", begründetden Schritt. An der Musikausrichtung mit einer Mischung aus Disko und Dance soll sich aber nichts ändern. Neu ist derweil die, in der neben lulu.fm auch die seit April verbreiteten Programme luluLOFT, luluCLUB, lulu80XL, luluESC und luluD’Or enthalten sind.



Von diesem Donnerstag an nimmteinenin sein Portfolio auf., so der Name, soll Gesprächs-Tabus brechen und sich mit legalen und illegalen Substanzen beschäftigen. Für die insgesamthat dieWissenschaftler, Ärzte und Konsumenten getroffen, um mehr über Wirkung und Geschichte der verschiedenen Substanzen zu erfahren. Dabei geht es um eine möglichst objektive und wertfreie Auseinandersetzung mit Drogen und deren Konsum. Die erste Folge beschäftigt sich mit den beliebten Partydrogen MDMA und Ketamin. "Nach all den Sex-, Fußball- und Serien-Podcasts gibt es immer noch ein Tabuthema: Drogen. Viele haben damit zu tun, wenige wissen Bescheid, keiner spricht darüber. Wir tun es, damit ihr es in Zukunft auch könnt", so