Silvester, 31. Dezember

© NDR/Annemarie Aldag

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg.

Ausstrahlungstermine:

16:00 Uhr, NDR Fernsehen

17:35 Uhr, WDR Fernsehen

18:00 Uhr, Das Erste

18:05 Uhr, NDR Fernsehen

18:45 Uhr, BR Fernsehen

18:55 Uhr, RBB Fernsehen

19:00 Uhr, MDR Fernsehen

19:10 Uhr, HR Fernsehen

19:25 Uhr, SWR Fernsehen

19:40 Uhr, NDR Fernsehen

23:15 Uhr, RBB Fernsehen

23:35 Uhr, BR Fernsehen

23:40 Uhr, NDR Fernsehen

© ZDF/3sat-Grafik/colourbox.de

Es ist gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender zahlreiche Konzerte aus der internationalen Musikszene aus. Wer schon morgens einschaltet, bekommt unter anderem Cyndi Lauper und Billy Joel zu hören, zur Mittagszeit bestimmen Clueso und Herbert Grönemeyer das Programm. Die Primetime wird von AC/DC und Anastacia eröffnet. Danach feiert 3sat mit Take That und den Pet Shop Boys ins neue Jahr.

© Stephan Rabold

Zum Jahresausklang laden die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko zu einem festlichen Konzert mit Musik von Johannes Brahms, Richard Wagner und Richard Strauss ein. Das Programm beginnt mit der tiefgründigen Romantik von Brahms’ 2. Klavierkonzert, interpretiert von Starpianist Daniil Trifonov. Nach dem Klavierkonzert folgt das Vorspiel aus Richard Wagners "Die Meistersinger". Anschließend begibt sich das Orchester in die schillernden Klangwelten von Richard Strauss mit ausgewählten Passagen aus "Der Rosenkavalier" und dem "Tanz der sieben Schleier" aus der Oper "Salome".

© BR/JürgensTV/Beckmann

Zum 30-jährigen Jubiläum seiner Showreihe gibt es am 31. Dezember eine einmalige Zugabe: Florian Silbereisen startet mit dem "Silvester-Schlagerbooom 2025" ins neue Jahr. Gefeiert wird unter anderem mit Andrea Berg, Howard Carpendale, Bonnie Tyler, Andy Borg, Inka Bause, DJ Ötzi, Semino Rossi, Michelle, Thomas Anders, Ross Antony, Voxxclub, Gitte Haenning, den Höhnern und Vincent Gross. Um Mitternacht wird live nach Berlin ans Brandenburger Tor zum Silvesterfeuerwerk geschaltet.

© RTLzwei

Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik und dessen neuem Partner Knuckles herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, die Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

Neujahr, 1. Januar

© ZDF/Eric Baccega

Säugetiere gehören zu den erfolgreichsten Lebewesen, die die Evolution hervorgebracht hat. Durch ihre Anpassungsfähigkeit haben sie jeden Kontinent und nahezu jeden Lebensraum der Erde besiedelt. Diese Folge der sechsteiligen Koproduktion von ZDF und BBC schildert, welche verblüffenden Strategien Säugetiere entwickelt haben, um ein Leben in klirrender Kälte zu meistern – denn sie brauchen ständig Energie. Kamerateams haben für die Reihe große Strapazen auf sich genommen, um die Tricks der Kältespezialisten in Bildern festzuhalten.

© 2022 & TM WBEI Publishing Rights © JKR.

Gellert Grindelwald schmiedet einen finsteren Plan, um die Muggelwelt den Zauberern zu unterwerfen. Und tatsächlich findet er immer mehr Gleichgesinnte, die sich auf seine Seite schlagen. Um den Magier zu stoppen, bittet Albus Dumbledore Newt Scamander und seine Freunde um Hilfe. Gemeinsam mit seinen magischen Tierwesen setzt Newt alles daran, Grindelwald zu stoppen.

© Joyn/Nadine Rupp

All in: In dieser Neujahresgala im Casino-Stil fordern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder ihren Haus- und Hofsender ProSieben zum unverhältnismäßigen Duell heraus. Das Ziel der beiden ist, in sieben Spielrunden insgesamt 365 Jetons zu erspielen. Sobald dies geschafft ist, ist die Sendung gewonnen.

© RTLzwei

Los Angeles in den 1920er-Jahren, es ist die Goldene Ära der Stummfilme: Manny Torres, Sohn mexikanischer Einwanderer, träumt von einer Karriere beim. Als Angestellter des mächtigen Studiochefs Don Wallach begegnen ihm viele Schauspielgrößen und auch der einflussreiche Filmproduzent Irving Thalberg. Jack Conrad ist einer der beliebtesten Stars dieser Zeit, der Frauen , Partys und Alkohol liebt. Seine übertriebenen Rollen in opulenten Kostümfilmen sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber die Studio-Bosse lieben ihn nach wie vor. Bei einer ausufernden Party macht Manny Bekanntschaft mit Nellie LaRoy, die ihre erste Rolle bekommt, weil sie für eine Schauspielerin einspringt, die auf derselben Party eine Überdosis eingenommen hat.

© WDR/Alamy

Der Film erzählt die unvergleichliche Geschichte einer der größten Bands der Musikgeschichte. Er folgt ihren Höhen und Tiefen: Von ihrem legendären Eurovisionssieg mit "Waterloo" 1974 bis hin zu ihren vielen Mega-Chart-Hits nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine Achterbahnfahrt der Liebe, des Kampfes, des Ruhmes und natürlich ihrer Songs, die die Zeit überdauert haben. Entlang ihrer Welthits bis 1980 zeichnet er Aufstieg und Ruhm der Kultband nach. Unter der Regie von Regisseur James Rogan, der für seine eindrucksvollen Dokumentarfilme bekannt ist, verwebt der Film eine reichhaltige Erzählung mit einem Schatz an auch exklusivem Archivmaterial und Interviews.