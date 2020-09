am 31.12.2019 - 00:00 Uhr

Silvester, 31. Dezember

© NDR/Annemarie Aldag

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg. Weitere Ausstrahlungen erfolgen in den Dritten Programmen, die längst auch regionale Versionen in Auftrag gegeben hat.

© NDR/Max Lips

Mit der neuen schwarzhumorigen Komödie "Käse und Blei" will der NDR auf das Jahresende einstimmen. Was Sören (Oliver Wnuk) und Maike (Anneke Kim Sarnau) für den Silvesterabend penibel geplant haben, läuft schon bei der Vorspeise komplett aus dem Ruder. Alle drei Paare, die am Tisch sitzen, sowie Großmutter Gudrun (Barbara Schöne) offenbaren im Laufe des Abends (un)gewollt schwer verdauliche Wahrheiten und intimste Geheimnisse. Es geht um Trüffel und Sex, um Hungerstreik und Ehebruch, um falsche Vorsätze und richtige Überraschungen.

© ZDF/Marcus Höhn

Bereits zum 25. Mal füllt sich die Partymeile vor dem Brandenburger Tor, um das neue Jahr willkommen zu heißen. Das ZDF überträgt in diesem Jahr wieder früher als zuletzt - und zwar schon zur besten Sendezeit. Mit dabei sind unter anderen Mando Diao, Justin Jesso, Kerstin Ott, die britische Boyband East17 und Karat. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner führen gemeinsam durch die mehr als vierstündige Live-Show.

© ZDF/3sat-Grafik/colourbox.de © ZDF/3sat-Grafik/colourbox.de "Pop around the Clock"

ab 5:00 Uhr, 3sat

Es ist mittlerweile gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender zahlreiche Konzerte aus der internationalen Musikszene aus. Wer schon morgens ein schaltet, bekommt unter anderem Toto und The Who zu hören, zur Mittagszeit bestimmen Metallica und Pink Floyd das Programm. Die Primetime wird von Sting eröffnet, dessen Konzert aus dem Paris Konzertsaal Olympia gezeigt wird. Danach feiert 3sat mit Ariana Grande, Coldplay, Marteria und U2 ins neue Jahr.

© ZDF/2P2L © ZDF/2P2L "Genial konstruiert"

20:15 Uhr, ZDFinfo

Bahnbrechende Erfindungen vergangener Zeiten, durchgreifende Innovationen in Architektur und Technik, entscheidende Fortschritte im Bauingenieurwesen - all das beleuchtet die Doku-Reihe "Genial konstruiert". Zu Silvester zeigt ZDFinfo erstmals die Folgen "Im ewigen Eis", "Super-Schleusen und Mega-Dämme", "Eisenbahnen" und "Superschiffe". Zur Einstimmung gibt es bereits am Vormittag die ersten vier Folgen der britischen Reihe zu sehen.