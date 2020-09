© Sat.1 © Sat.1

Montag, 19 Uhr, Sat.1

Restart am Sat.1-Vorabend mit bekannten Köpfen. In "Genial oder Daneben?" sind erneut Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning (und andere Promis) zu sehen. In der Quizshow stellt sich ein Kandidatenpaar skurrilen Fragen, unterstützt vom Comedy-Panel. In sechs Runden können 500 Euro pro richtiger Antwort gewonnen werden. Im Finale geht es bei "Mehr oder weniger?" um die perfekte Schätzkunst, hier kann das Kandidaten-Team seinen bisherigen Gewinn auf bis zu 6.000 Euro verdoppeln.

Produktion: Constantin Entertainment

Montag, RTLzwei, 20:15 Uhr

Eine Gruppe aufgeregter Singles steht vor dem Abenteuer ihres Lebens. Bei "Love Island" müssen die Islander jeweils zu zweit beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. Bei herausfordernden Spielen lernen sie sich kennen und kommen ihren Partnern näher. Wer meint es ernst und wer spielt ein falsches Spiel? Außerdem müssen sie sich regelmäßig aufs Neue entscheiden: Wer bleibt zusammen, wer macht Schluss und wer angelt sich einen neuen Partner? Doch selbst die glücklichsten Paare sollten sich nicht auf Wolke sieben ausruhen, denn jederzeit könnten neue attraktive Singles vermeintlich vergebene Herzen erobern. Sicher ist: Wer Single bleibt, muss die Insel verlassen.

Produktion: ITV Studios Germany

Dienstag, Vox, 20:15 Uhr

In einem Experiment treffen zwei völlig verschiedene Welten beim Speeddating aufeinander - und probieren im Anschluss fünf Tage lang aus, ob ein Zusammenleben zum Nutzen beider Generationen dennoch möglich ist. Dabei erfahren Jung und Alt tagtäglich, wie groß die Kluft zwischen ihnen mitunter ist. Sie machen Grenzerfahrungen, entdecken die Welt des anderen und verhandeln den Rahmen für ein mögliches Zusammenleben. Doch wird die WG am Ende bestehen bleiben?

Produktion: Banijay Productions Germany

Mittwoch, ZDF, 20:15 Uhr

Welches Tier ist das lauteste? Welches Gebäude ist das höchste? Welcher Ort der kälteste? Bei "Einfach super!" dreht sich alles um Superlative und Rekorde. Elton begrüßt drei Kinder mit Super-Talenten, die zusammen mit ihren prominenten Paten um die Erfüllung ihres Herzenswunsches spielen. Miriam Neureuther spielt mit ihrem Mann Felix im Team "Sport" zusammen mit Feena, "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel und Youtube-Star Julia Beautx bilden das Team "Unterhaltung" zusammen mit Maxl, und die Sänger Sarah Lombardi und Nico Santos spielen im Team "Musik" gemeinsam mit Lukas. Spannende Experimente, temporeiche Spiele und verblüffende Quizfragen garantieren Aha-Erlebnisse. Gastgeber Elton begrüßt zudem weitere Gäste im Studio, die mit Rekorden und waghalsigen Experimenten für jede Menge Spaß und gute Laune sorgen.

Produktion: Leitwolf TV- und Filmproduktion

Donnerstag, ZDFneo, 22:35 Uhr

Jeweils zwei Teams stellen sich einer kuriosen Challenge: 48 Stunden mit dem anderen Teammitglied zusammengekettet sein, 15 Meter über glühende Kohlen gehen oder ein Auto mit Pommesfett betanken und damit nach Belgien fahren. Mit Ausdauer, sportlichem Ehrgeiz und jeder Menge Humor setzen die Teams alles daran, erfolgreich zu sein und ihre Challenge zu meistern. Im Studio kommt nach und nach heraus, ob die Teams ihre Challenge erfolgreich absolviert haben oder nicht. Dort treffen die Konkurrenten auch erstmalig aufeinander – und damit beginnt die alles entscheidende Herausforderung: Die Teams müssen die Jury davon überzeugen, dass sie ihre Challenge auch wirklich bewältigt haben. Die muss analysieren, ob das Team lügt oder die Wahrheit sagt. Um das herauszufinden, konfrontiert die Jury die Teams mit ungewöhnlichen Fragen. Moderiert wird die Sendung von Laura Karasek.

Produktion: Fabiola

Freitag, Sat.1, 20:15 Uhr

Zehn Promis auf einer Torte: In der neuen Show "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" kämpfen beliebte Reality-Stars in kuriosen, spannenden und schrägen Spielen um den Spaß-Titel "Hellste Kerze auf der Torte". Dabei zählen Geschick und Allgemeinwissen genauso, wie Selbstironie und Schlagfertigkeit. Durch die bunte Show führen Jochen Schropp und Olivia Jones. Als Realitystars mit dabei sind unter anderem Claudia Obert, Gina-Lisa Lohfink, Jürgen Milski, Thorsten Legat, Paul Janke, Julian F.M. Stoeckel und Matthias Mangiapane.

Produktion: RedSeven Entertainment