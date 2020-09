Das ZDF-"heute journal" vergrößert seine Sendefläche. Ab sofort gibt es wochentäglich ein "heute journal update", die aktualisierte Spätausgabe des "heute journal". Die neue Sendung wird von Montag bis Freitag, jeweils gegen Mitternacht, den Nachrichtentag im ZDF abrunden – mit 15 Minuten News, Hintergrundberichten, Schaltgesprächen und Interviews. Hanna Zimmermann und Nazan Gökdemir präsentieren im Wechsel das neue Nachrichtenformat. "heute journal"-Redaktionsleiter Wulf Schmiese wird ebenfalls einige Wochen im Jahr die Sendung moderieren. Das Format folgt auf die recht erfolglosen "heute+"-Nachrichten.

"Sex and the City" auf bayerisch, Staffel zwei: Das Leben von Lou (Josephine Ehlert) gleicht einer Achterbahnfahrt, sie wird von zwei Männern begehrt und muss eine Entscheidung fällen. (Teresa Rizos) dagegen schmiedet konkrete Hochzeits- und Fortpflanzungspläne. Tati (Xenia Tiling) geht in ihrer Rolle als coole Vollzeit- und Übermami auf, und Mel (Genija Rykova) ist immer noch auf der Suche nach dem einen Richtigen fürs Leben. Nichts ist, wie es mal war – alles verändert sich ständig: Es wird sich weiter verliebt, entliebt, fortgepflanzt und munter gepatchworkt. Die vier Mädels schlagen neue Wege ein, machen Karriere oder auch nicht, begeben sich auf Sinnsuche, begehen alte Fehler und auch neue.

Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL

Wegen des Coronavirus findet das "Sommerhaus der Stars" dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland statt, gedreht wurde in Bocholt. Acht Promipärchen finden sich in einer bescheidenen Bleibe im westlichen Münsterland ein. Nach anfänglicher Euphorie legt sich die Hochstimmung schnell: erste Antipathien machen sich breit und schaukeln sich schnell in ungeahnte Höhen. Und nach den Eskalationen bei "Promis unter Palmen" fragt sich die Branche: Wie weit treibt es RTL dieses Mal mit dem "Sommerhaus"?

Samstag, 20:15 Uhr, RTL

Eine Show mit Jennifer Lopez, Mick Jagger, Tom Jones, Elton John, Adele und Prince. Doch die große Frage ist "Wer ist der Star im Star"? Denn hinter den weltbekannten Sängern und Sängerinnen stecken in Wahrheit deutsche Prominente, die sich in ihr Musik-Idol verwandelt haben. Wem gelingt die perfekte Illusion? Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer raten, welcher Star sich hinter welcher Musiklegende verbirgt.

