© Sat.1 / Stefan Menne

Kindesentführung, Giftmord aus Eifersucht oder Erbschaftsstreit mit Todesfolge - das sind die Fälle für Staatsanwalt Bernd Römer und sein Team. Gemeinsam mit den beiden Kriminalhauptkommissaren Martina Jonassen und Tom Jankowski leitet er die Einsätze bei kapitalen Delikten. Echte Polizisten im Kampf gegen das Hauptstadt-Verbrechen und für die Gerechtigkeit. Römer spielte einst den Staatsanwalt bei "Richterin Barbara Salesch" und war später auch in anderen Formaten des Crime-Light-Genres zu sehen. Es ist der nächste Versuch von Sat.1, die Vorabend-Probleme endlich in den Griff zu bekommen. Produktion: RedSeven Entertainment

© BR/ARD Degeto/MDR/WDR/Zeitsprung Pictures GmbH/Dusan Martincek

Der Nürnberger Großbrauer und Gastronom Curt Prank plant, mit Hilfe des Handlangers Glogauer und des Münchner Stadtrats Alfons Urban fünf Budenplätze auf dem Oktoberfest zu ergaunern. Er will eine „Bierburg“ für 6.000 Gäste errichten – 20 Mal so groß wie die üblichen Bierbuden auf dem Oktoberfest. Und das als Auswärtiger! Ein Affront gegen die Münchner Brauergilde. Nur einer weigert sich, seinen Budenplatz zu verkaufen: Ignatz Hoflinger, Inhaber der kleinen traditionsbewussten Deibel Brauerei, der mit seiner Frau Maria und den beiden Söhnen Roman und Ludwig auch das Wirtshaus "Zum Oiden Deibel" betreibt.

Produktion: Zeitsprung Pictures und Violet Pictures

© Netflix

Als ihr Mann nach 25 Jahren Ehe plötzlich stirbt, bricht für Karla Fazius (Anke Engelke) eine Welt zusammen. Unerwartet und zum Erstaunen ihrer Familie findet sie jedoch neue Energie in einer neuen Berufung: Sie wird Trauerrednerin. Auf dem Weg, ihre eigene Lebenslust wiederzugewinnen, begleitet sie fortan andere Trauernde und gibt sich dabei alle Mühe, jede einzelne Regel der Bestattungsbranche zu brechen. Sehr zum Leidwesen von Bestatter Andreas Borowski (Thorsten Merten). Gleichzeitig tut sie sich aber schwer, ihren eigenen Verlust zu überwinden, und stürzt dadurch ihre Familie immer mehr ins Chaos.

Produktion: Pantaleon Films

© ProSieben/Andre Karsai

Bei "FameMaker" wird mit den Augen gehört. In der Musikshow singen und performen die Kandidaten unter einer schalldichten Glaskuppel. Die FameMaker Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan suchen den besten Performer unter ihnen, hören vom Auftritt aber keinen einzigen Ton. Erst wenn sich ein FameMaker für einen Performer entscheidet, hebt sich die Kuppel und das Stimmgeheimnis wird gelüftet. Moderiert wird "FameMaker" von Tom Neuwirth, Stefan Raab produziert.

Produktion: Raab TV

© RTL Nitro

Eine der erfolgreichsten US-Serien der letzten Jahre biegt auf die Zielgerade ein. Sky One strahlt die elfte und finale Staffel der Serie aus, die seit 2009 nicht nur viele Preise abgeräumt hat, sondern in den USA auch immer für gute Quoten gesorgt hat. In Deutschland führte die Serie stets ein Schattendasein. Zum Auftakt in die letzte Staffel will sich Haley bei der Erziehung der Zwillinge ganz an ihre Elternratgeber halten. Claire und Phil sind allerdings davon überzeugt, dass ihre althergebrachten Methoden die besseren sind.

Produktion: Steven Levitan Productions und 20th Century Fox Television