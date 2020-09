© ZDF/Gordon Muehle

Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium - die Diagnose ihrer Ärztin ist ebenso unerwartet wie eindeutig und reißt Lehrerin Fritzie Kühne (Tanja Wedhorn) den Boden unter den Füßen weg. Fritzie verdrängt den Schock und kehrt an ihre Schule zurück. Direktorin Selma, ihre beste Freundin, hat gerade Ärger mit Schülerin und Umweltaktivistin Hanna, die mit einer spektakulären Aktion die Klimadebatte anfeuern will. Fritzie gerät zwischen die Fronten. Doch damit nicht genug: In ihrer Klasse muss sich Fritzie schützend vor den unsicheren Otto stellen, weil er von Anführer Leon und dessen Clique tyrannisiert wird. Sie macht Otto aber auch klar, dass er sich nicht alles gefallen lassen darf und von Leon Respekt einfordern muss. Otto nimmt sie beim Wort - und begibt sich damit in große Gefahr.

ProSieben zeigt die kurzfristig ins Programm genommene investigative Doku "ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal." von und mit Thilo Mischke: Für den Sender hat Journalist Thilo Mischke in den vergangenen 18 Monaten innerhalb rechter Netzwerke recherchiert und Anhänger verschiedener rechter und rechtsextremer Gruppierungen getroffen. In dem über zweistündigen Special geht er der Frage nach: "Ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr?".

1920 gründete Walther Bensemann die Zeitschrift "Der kicker" und legte damit den Grundstein für ein Genre, das bis heute Herzen und Stammtische erobert: die Fußball-Berichterstattung. "Die Rasen-Reporter" erzählen Geschichten aus 100 Jahren Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet. Einschneidend das Jahr 1963, seit dem die Bundesliga und somit auch die "Sportschau" und das "Aktuelle Sportstudio" die Zuschauer begeistern. Die Dokumentation begleitet Reporter sowie Moderatoren zu ihren Arbeitsplätzen im Stadion und im "Aktuellen Sportstudio", wo Katrin Müller-Hohenstein stellvertretend für ihre Kollegen von der Faszination des Berufes erzählt.

Serien-Spin-Off für "GZSZ"-Fans: Sunny (Valentina Pahde) ist in München angekommen und freut sich, Teil der exklusiven Fotografie-Masterclass von Brian Fox zu sein. Ihre Vorfreude erhält einen Dämpfer, als Brian ihr erstes Foto in der Luft zerreißt. Auch der Rest der geheimnisvollen Gruppe macht Sunny den Einstand schwer. Sunny ist dennoch fest entschlossen, sich den Respekt innerhalb der Gruppe zu erkämpfen, und stürzt sich mit ihnen in eine ekstatische Reise voller Geheimnisse und Leidenschaft. - RTL zeigt eine Doppelfolge zum Start, die weiteren Folgen laufen bei TVNow.

Der Osten ist bis heute anders und die Ostdeutschen sind es auch. Wer verstehen will, wie der Osten heute tickt, muss verstehen, was die Menschen prägt, was sie erlebt, was sie gehofft und erfahren haben. Das Blühen ostdeutscher Landschaften folgt auf einen Sturm, der Spuren hinterlassen hat. Sich neu erfinden, neu beweisen, ist zu einer kollektiven Erfahrung der Ostdeutschen geworden. RBB und MDR gehen mit ihrem gemeinsamen multimedialen Projekt der ostdeutschen Seele auf den Grund und fragen: Wer sind die Menschen zwischen Elbe und Oder? Welche Sozialisationserfahrungen prägen die Generationen? Aber vor allem: Wie sehen sie sich selbst?

