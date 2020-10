am 04.10.2020 - 13:00 Uhr

Erzählt wird die Geschichte von Samy (Xavier Lacaille), der unmittelbar nach der Brexit-Abstimmung sein Praktikum beim EU-Parlament beginnt. Auf seinen neuen Posten ist er in keiner Weise vorbereitet - obwohl er an der Uni viel über Europa gelernt hat. Als er von der deutschen Abgeordneten Ingeborg (Christiane Paul) den Auftrag bekommt, einen Gesetzesentwurf gegen "Finnig", das Abtrennen von Haifischflossen, zu entwerfen, stellen sich ihm fast unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Aber Samy beginnt seinen eigenen Feldzug.

Produktion: Cinétévé, Artémis Productions, Cinecentrum

Die dritte Staffel von "Babylon Berlin" beginnt kurz vor dem vernichtenden Börsencrash von 1929. Diesmal ermittelt Gereon Rath im Fall der Schauspielerin Betty Winter, die bei Dreharbeiten im Filmstudio Babelsberg ums Leben gekommen ist. Handelt es sich um einen Unfall oder Mord? Zudem ist der Fall Benda für Rath und Charlotte noch nicht abgeschlossen: Greta (Leonie Benesch) steht für das Attentat auf den Regierungsrat vor Gericht.

Produktion: X Filme Creative Pool, Beta Film, Sky, ARD Degeto

Wenige Tage vor dem Start am Vorabend dürfen Promis schon mal vortasten: Auf einem großen Studio-LED-Boden, der eine interaktive Spielfläche ist, müssen vier Teams bestehend aus jeweils zwei prominenten Gästen Rätsel und Aufgaben lösen und ihre Antwort mit einem Ring markieren. In jeder der fünf Runden wird der Ring kleiner und damit die Wahrscheinlichkeit größer, bei der richtigen Antwort danebenzuliegen. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag für den Jackpot erspielt werden. In den Finalrunden können die Promi-Teams bis zu 100.000 Euro gewinnen und für einen guten Zweck spenden. Moderiert wird die Show von Steven Gätjen.

Produktion: ITV Studios Germany

Warum verdient man trotz abgeschlossener Ausbildung im systemrelevanten Beruf weniger als den Mindestlohn? Wie lebt es sich zu dritt auf zehn Quadratmetern ohne Aussicht auf einen Job oder eine anständige Wohnung? Wieso bekommt man keinen Cent, wenn man in Vollzeit Bedürftigen hilft? TV-Journalist Thilo Mischke trifft für das "ProSieben Spezial: Von Armut bedroht" fünf Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen an der Armutsgrenze leben, und erzählt ihre Geschichten.

Produktion: PQPP2

Comeback am Vorabend: "Lenßen übernimmt" begleitet den Kultanwalt Ingo Lenßen beim Kampf um die Rechte des "kleinen Mannes". Lenßen leistet Soforthilfe bei existenziellen Problemen. Wenn er auf emotionales Chaos stößt, können sich seine Mandanten auf seinen besonnenen Sachverstand verlassen: Konflikte werden juristisch und menschlich gelöst, um den Alltag wieder ins Lot zu bringen. Unterstützt wird er dabei von seiner Assistentin Sarah Grüner sowie seiner rechten Hand, John Davis.

Produktion: UFA Serial Drama