© ZDF/Frank Dicks

In der Nacht wird Anwältin Nora Shaheen (Lorna Ishema) in die Zentrale gerufen: Bei einer Testfahrt mit dem "Lind1", Aushängeschild des Technologie-Konzerns Lindemann, gab es einen tödlichen Unfall. Mit ihren kritischen Fragen eckt Nora schnell bei ihrem Vorgesetzten Bohrmann an: Er bremst sie aus und zieht sie von dem Fall ab. Stattdessen soll sie Konstantin, jüngster Sohn der Lindemanns, aus dem Gefängnis holen, wo der Aktivist nach einer Protestaktion einsitzt. Mit in Haft befindet sich Jenny (Sinje Irslinger), die sich erst kürzlich der Aktivistengruppe angeschlossen hat, allerdings mit einer eigenen Agenda. Jenny gelingt es, Noras Handy zu stehlen, auf dem sich ein Dokument befindet, das, sollte es an die Öffentlichkeit gelangen, das Unternehmen Lindemann im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall schwer belasten würde.

Produktion: NeueSuper

© Joyn/ProSieben/Stephanie Kulbach

Die Belegschaft des Simmeringer Flughafens arbeitet in Kurzarbeit. Die Security-Truppe bestehend aus Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) gründet daher das neue Unternehmen "Safe Air", um die mehr oer weniger vorhandene Sicherheitskompetenz vom Flughafen auf ganz Simmering auszuweiten. Ob bei einem politischen Wahlkampf, einem angestaubten Schönheitswettbewerb oder der nächtlichen Nachbarschaftshilfe - "Safe Air" dringt in ganz neue Einsatzgebiete vor.

Produktion: Florida Film

© TVNOW / Frank Hempel

"Die Mannschaft spielt" nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei Günther Jauch. Im neuen Special stellen sich heute sechs Spieler der Fußball-Nationalmannschaft und Verantwortliche des DFB-Teams bei RTL den Fragen von Günther Jauch. Für den guten Zweck treten an: Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Lukas Klostermann, Kevin Trapp und DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Statt des Publikumsjokers bekommen die Kandidaten einen vollwertigen, zweiten Telefonjoker. Außerdem haben die Spieler die Wahl aus vier und nicht wie regulär drei Telefonjokern, die angerufen werden können. Dies sind drei eigene sowie Moderatorin und WWM-Millionengewinnerin Barbara Schöneberger.

Produktion: Endemol Shine Germany

© Sat.1/Willi Weber

Jede Sekunde zählt: In "Buchstaben Battle" spielen zwei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten, gegeneinander. In vier abwechslungsreichen Vorrunden mit vertrauten Rätselklassikern versuchen beide Teams, innerhalb kürzester Zeit, die richtigen Lösungsworte zu finden, um Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. Im finalen "Buchstaben Battle" treten die Kandidaten dann ohne die Hilfe ihrer prominenten Teamkollegen um bis zu 10.000 Euro gegeneinander an. Ruth Moschner moderiert die neue Vorabendshow.

Produktion: ITV Studios Germany

© SWR/Stephan F. F. Dinges

Das neue SWR Doku-Format gewährt einen authentischen Einblick in die Polizeiarbeit und begleitet Mainzer Polizistinnen und Polizisten mehrere Nächte - vom verstörenden Einbruch in einer Wohnsiedlung über eine hektische Fahndung nach einem flüchtigen Räuber bis hin zu skurrilen Verkehrsdelikten oder sogar ungeklärten Todesfällen. Im Anschluss an die Auftakt-Folge befasst sich der Bürgertalk "mal ehrlich … Die Polizei - mal Opfer, mal Täter" mit der Arbeit der Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter.

Produktion: Fandango

© rbb/Daniel Porsdorf

„Chez Krömer“ läutet die dritte Runde ein. Nach dem Gewinn des diesjährigen Grimme-Preises ist Kurt Krömers Verhörraum wieder offen für "Freunde und Arschlöcher", wie er seine Gäste liebevoll nennt. Und es gibt immer noch Menschen, die bereit sind, sich den investigativ verstörenden Fragen Kurt Krömers zu stellen. Wer sich auf einen Besuch bei Krömer einlässt, lässt der RBB aber noch offen.

Produktion: probono TV