© ProSieben/Willi Weber

In der dritten Staffel der erfolgreichen Show will das feiert ein neues Rate-Team Premiere: Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rate-Gast versuchen zusammen mit Fans zehn neuen Undercover-Sängern in ihren aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Auf der Bühne stehen diesmal unter anderem das Nilpferd, das Alien und die Biene - und natürlich Moderator Matthias Opdenhövel.

Produktion: Endemol Shine Germany

© Netflix

Für Netflix ist es die erste eigenproduzierte deutsche Historienserie: Inhaltlich geht es um die berühmte Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus im Teutoburger Wald, die zu einem prägenden Ereignis in der Geschichte Europas wurde. Im Mittelpunkt des blutigen Zusammenstoßes stehen drei Kindheitsfreunde, die durch ein tragisches Schicksal miteinander verbunden sind. In den Hauptrollen sind unter anderem Jeanne Goursaud, Laurence Rupp und David Schütter zu sehen.

Produktion: Gaumant

© ZDF / privat

Mario Adorf, Ingrid van Bergen, Michael Degen, Eva-Maria Hagen, Winfried Glatzeder, Elmar und Fritz Wepper: Sie gehören einer Generation an, die den Neuanfang und Wiederaufbau in beiden deutschen Staaten erlebten. Als Kinder haben sie den Krieg überstanden, an der Seite ihrer Mütter die Bombennächte, Flucht und Vertreibung, die Befreiung der NS-Lager erlebt. Sie fanden sich 1945 wieder in einem Trümmerland, das den Anschein erweckte, als würde es noch Jahrzehnte am Boden zerstört bleiben. Doch schon in den 50er-Jahren erfuhr Westdeutschland eine unerwartet rasche Blüte im Zeichen des sogenannten Wirtschaftswunders. Illustriert werden die Lebensberichte mit authentischen Filmbildern aus jenen Jahren und animierten Zeichnungen im Stil der Graphic Novel.

Produktion: ZDF

© ZDF/Steffen Matthes

Für ZDFneo geht Moderatorin Laura Karasek erneut "Zart ans Limit": Von heiter bis tiefgründig agiert sie mit entwaffnender Selbstironie und konfrontiert ihre Gäste mit aktuellen, gesellschaftlichen und netzaffinen Themen, zwischen Sexismus, Toleranz und dem Älterwerden. Zum Auftakt der neuen Staffel sind Felix Jaehn, Nena Schink und Sonya Kraus mit dabei.

Produktion: SEO Entertainment

© Photocase/ spacejunkie

Die Dokumentation gewährt Einblicke in Bereiche des Fußballs, die unter Corona-Hygiene-Bedingungen normalerweise nicht zugänglich sind. Christian Seifert, Geschäftsführer und Sprecher der DFL, schildert die Geschehnisse im Zeitraum März bis Juni 2020, in dem es um das Überleben des deutschen Fußballs ging. Zu Wort kommen unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Fußball-Funktionäre Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Hans-Joachim Watzke und Oliver Mintzlaff, die Spieler Thomas Müller und Manuel Neuer, die Trainer Joachim Löw und Hansi Flick sowie Funktionäre von Premier League und NFL.

Produktion: Jau!Media