© ZDF/Robert Sakowski

Auf dem ehemaligen "Neo Magazin Royale"-Sendeplatz soll Ariane Alter "relevante Themen der 25- bis 39-Jährigen aufgreifen". Gemeint sind beispielsweise Gender, Diversität, Paygap, Gentrifizierung und der Klimawandel. All das soll "humoristisch und authentisch" und vor allem ohne erhobenen Zeigefinger daherkommen. Ernstes werde mit ihren Studiogästen auch spielerisch verpackt.

Produktion: Fabiola

© Sat.1

Gerade erst hat die Staatsanwaltschaft Bayreuth das Verfahren im Mordfall Peggy eingestellt - wohl auch sehr zur Überraschung der Programmplaner von Sat.1, die ihre Dokumentation dazu ursprünglich erst Anfang November ausstrahlen wollten. Für den Film blickt der Investigativ-Reporter Christoph Lemmer noch einmal auf die Geschehnisse. Bereits seit über zehn Jahren recherchiert Lemmer in dem Mordfall. So trifft er auch Manuel S., der zuletzt als Tatverdächtiger galt, zu einem Interview.

Produktion: south&browse

© ServusTV / Felix Vratny

ServusTV zeigt erstmals einen eigenproduzierten Spielfilm - mit Cornelius Obonya in der Hauptrolle des Kommissars Gasperlmeier. Ausgerechnet im Festzelt des Altausseer Kirtags findet der einfache Dorfpolizist Franz Gasperlmaier einen Toten in Tracht. Damit ist nicht nur der allseits beliebte Kirtag in Gefahr. Dem erstochenen Gast, ein wohlhabender Wiener Anwalt, folgen noch weitere Opfer. So etwas haben Gasperlmaier und sein gemütlicher Postenkommandant, Friedrich Kahlß (Gerhard Ernst), noch nicht erlebt. Zur Unterstützung kommt die taffe Kommissarin, Frau Doktor Renate Kohlross (Lisa Lena Tritscher) vom Bezirkspolizeikommando, deren strikte Arbeitsweise mit den Gepflogenheiten der Altausseer Dorfpolizei so gar nicht zusammenpassen.

Produktion: Film AG / Juwel Film Production

© TVNow/Arya Shirazi

Unter griechischer Sonne sind 20 neue Männer bereit ein Abenteuer: Alle haben das Ziel, die große Liebe zu finden. Hauptperson ist der neue Prince Charming Alexander. Gino ist der Erste, der die neue Männervilla betritt - das größte Schlafzimmer mit vielen eng aneinandergereihten Betten tituliert der Berliner kurzerhand als "Sexkeller". Mit gehisster Regenbogenflagge geht es später zur ersten Happy Hour. - Wer nicht so lange warten will, kann die Show auch schon bei TVNow sehen.

Produktion: Seapoint

© TVNOW / Sebastian Geyer

Nitro versucht sich an einem neuen Wissensformat und lässt die "Nitronauten" los: Dabei handelt es sich um Hussi Kutlucan, Lina van de Mars und Vu Dinh, die gemeinsam ein Headquarter in Berlin beziehen, um dort verschiedene Experimente zu wagen. Der Sender spricht von einem "riesen Testgelände für die ganz großen Special Effects", auf das das Trio Zugriff hat. In jeder Folge gehen die "Nitronauten" mehreren Fragen nach. So wollen sie in einer Folge unter anderem wissen, wie hoch die Belastungsgrenze von Schnellkochtöpfen ist.

Produktion: Wieduwilt Film & TV Production