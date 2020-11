© ZDF/Jens Koch

Gesellschaftlich relevante Themen gepaart mit Witz und Ironie. Jan Böhmermann stößt Debatten an, begrüßt streitbare Gäste und musiziert mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Unterhaltung, Überraschung und Erkenntnisgewinn – so beschreibt das ZDF die neue Late-Night-Show, die ab sofort freitags nach der "heute-show" auf Sendung geht. Allzu viele inhaltliche Details sind vor dem Start nicht bekannt, sodass man auf Böhmermanns Comeback gespannt sein darf.

Produktion: Ufe

© Unfit LLC copyright.

Donald Trump ist der wohl kontroverseste Präsident der amerikanischen Geschichte. Die Dokumentation analysiert Trumps Persönlichkeit - seine Psyche, sein Verhalten, seine Reden - und prüft sie erbarmungslos auf ihre Eignung als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. - Im Vorfeld der Dokumentation, die ProSieben als Free-TV-Premiere zeigt, sendet ProSieben außerdem ein "Galileo Spezial" mit dem Titel "Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums Weiße Haus".

Produktion: Bronson Park Films u.a.

© WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

Mit einem Abendessen im Kreis der engsten Kollegen verabschiedet sich Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in den Urlaub nach Holland. Dort will er ein Buch über den Tod schreiben. Doch auf dem Weg erleidet er einen katastrophalen Autounfall. Schwer verletzt wird Prof. Boerne ins Krankenhaus gebracht. Auf der Intensivstation ringen die Ärzte nun um sein Leben. Der Unfall lässt Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) keine Ruhe. Er mag nicht glauben, dass Boerne bei vollem Tempo ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen ist.

Produktion: Bavaria Fiction

© Sat.1

Das gab es in der Geschichte von "Hochzeit auf den ersten Blick" noch nie: Zum ersten Mal wollen sich zwei Singles, die sich vorher noch nie gesehen haben, live vor laufender Kamera das Ja-Wort geben. Geht alles nach Plan, folgt für das rechtsgültig verheiratete Ehepaar im Anschluss an die Feierlichkeiten die Hochzeitsreise, und das intensive Kennenlernen beginnt. Doch was, wenn einer von ihnen im letzten Moment doch noch kalte Füße bekommt?

Produktion: Redseven Entertainment

© ZDF/Nadine Rupp

Mord verjährt nie: Wenn in einem Mordfall alle Spuren abgearbeitet sind, spricht man von einem "Cold Case". Aber Aufgeben ist für die Ermittler keine Option. Und so wendet sich die Polizei in vier Fällen erneut an die XY-Zuschauer - in der Hoffnung, nach so vielen Jahren endlich den alles entscheidenden Hinweis zu bekommen. Moderiert wird der neueste "XY"-Ableger wie gewohnt von Rudi Cerne.

Produktion: Securitel