am 08.11.2020 - 12:05 Uhr

© ZDF/Conny Klein

Krisengespräch am Berliner Westend-Gymnasium: Max, 15 Jahre, hat seinem Mitschüler Karim das Ohrläppchen abgebissen und einem anderen, Reza, die Nase gebrochen. Nun droht Max der Schulverweis. Wie sich bald herausstellt, hat der Vorfall eine Vorgeschichte: Als die Klassenlehrerin Annika Ritter einige Zeit zuvor "Das Tagebuch der Anne Frank" im Unterricht behandeln möchte, erzählt Max von seiner jüdischen Herkunft und wird damit zur Zielscheibe eines monatelangen Mobbings durch seine Mitschüler.

Produktion: Moovie

© HR/Bettina Müller

Nicole Lehnert (Lilith Häßle) ist durch ihre Freundin Inès (Amanda da Gloria) zur Arbeit bei einem Escortservice gekommen. Sie finanziert sich damit ihr Jurastudium. Bei einem Abendessen lernt sie – eher zufällig – den wesentlich älteren Friedrich Benning (Nicki von Tempelhoff) kennen. Er mietet ihr ein Appartement und kauft ihr schicke Kleider. Friedrich versteht nicht, dass es Nicole bald zu viel wird. Sie kann sich nicht mehr auf ihr Jurastudium konzentrieren, besteht ihre Prüfungen nicht. Als Nicole den gleichaltrigen, aufstrebenden Start-Up-Unternehmer Josch (Daniel Sträßer) kennenlernt, bekommt ihr Verhältnis zu Friedrich deutliche Risse. Sie wird schwanger, hört auf zu studieren und ist für ihre Tochter da. Aber Friedrich lässt nicht locker, er unterstützt sie weiterhin. Das Drama der gegenseitigen Abhängigkeiten nimmt eine tragische Wendung.

Produktion: HR

© ZDF/Robert Schittko

Nach einem Gefängnisausbruch verstecken sich die selbsternannte Fahrkartenkontrolleurin Gloria und die feministische Einbrecherin Lin in einem abgelegenen Landhaus in Brandenburg. Dort werden sie von vier Männern überrascht, die sich hier mehr oder weniger freiwillig zu einer Therapie einfinden. Im Zuge der #MeToo-Bewegung waren die sexuellen Übergriffe der Männer ans Licht gekommen, und eine Therapie verspricht Strafmilderung oder Rehabilitation. Je mehr die Männer sich als unschuldige Opfer darstellen, desto ungerührter halten ihnen Lin und Gloria entgegen: "Heul doch".

Produktion: Lupa Film GmbH

© SWR/philipp rathmer

Comedy-Momente mit Relevanz - das hat sich Comdian Özcan Cosar vorgenommen. Zeigen soll sich das vor allem in "hochwertigen Außenaktionen", in denen er versucht, soziale Probleme mit den Waffen der Comedy zu lösen. Er will zeigen, wie Unterhaltung und harte Fakten zusammengehen - und dass sich mit Humor (fast) alle Probleme lösen lassen. Neben dem kabarettistischen Programm und Interviews mit Promis soll auch eine eigene Studioband für Abwechslung sorgen.

Produktion: Constantin Entertainment

© ARD/Thomas Leidig

Wegen Corona werden in der neuen Staffel erstmals auch Zuschauerinnen und Zuschauer im "virtuellen Publikum" Platz nehmen. In der ARD-Quiz-App gibt's die Möglichkeit, sich für ihre Teilnahme zu qualifizieren. Die erste neue Ratewoche startet mit den Comedians Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Am Dienstag batteln sich zwei echte Profi-Quizzer: die "Gefragt - Gejagt"-Jäger Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Klussmann. Danach folgen Thomas Hermanns und Michael Mittermeier, Dunja Hayali und Mitri Sirin sowie Oonagh und Ben Zucker.

Produktion: ITV Studios Germany