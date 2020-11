© HR/rbb/AWI/Esther Horvath

Es ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten: Im September 2019 macht sich der deutsche Eisbrecher "Polarstern" auf den Weg zum Nordpol. An Bord: die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer Generation. Ihre Aufgabe: Daten sammeln über den Ozean, das Eis, die Atmosphäre und das Leben. Die Mission: den Klimawandel verstehen. Denn die Änderungen in der Arktis haben Auswirkungen weit über die Region hinaus.

Produktion: UFA Show & Factual

© rbb/zero one film/ Julia Terjung

Es ist das Jahr 2034: Die Folgen der Klimakatastrophe sind dramatisch. Dürre und Hochwasser vernichten die Lebensgrundlage von Millionen Menschen. Nach der dritten Sturmflut in Folge wurde der Sitz des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag geräumt. In einem provisorischen Interimsgebäude in Berlin wird die Klimakatastrophe zum Gegenstand eines juristischen Verfahrens. Zwei Anwältinnen vertreten 31 Länder des globalen Südens, die ohne Unterstützung der Weltgemeinschaft dem Untergang geweiht sind. Das Gericht muss entscheiden, ob die deutsche Politik für ihr Versagen beim Klimaschutz zur Verantwortung gezogen und damit ein Präzedenzfall geschaffen wird.

Produktion: zero one film

© TVNOW / Willi Weber

Jeder kann Late Night - oder doch nicht? Das soll sich bei "Täglich frisch geröstet" zeigen, denn hier gibt es nicht einen bestimmten Host, sondern immer wechselnde Promis, die sich der Aufgabe stellen, einen Abend lang eine Late-Night-Show zu moderieren. Jeder Host wird von einem prominenten Roaster beurteilt und mit erbarmungsloser Ehrlichkeit geroastet. Zum Auftakt wird Ralf Moeller von Olaf Schubert geroastet.

Produktion: Raab TV

© TVNow/Richard Hübner

Die neue Serie handelt von Lucie (Cristina do Rego), einer explosiven, jungen Berlinerin ohne Ausbildung und ohne Plan, die sich selbst nicht im Griff hat, dafür aber alle anderen. Zu Sozialstunden verurteilt, landet die Großstadtgöre als Küchenhilfe im Waldschloss Kleeberg – eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die nicht nach Hause können oder wollen. Eigentlich will Lucie hier nur ihre Arbeit machen und schnell zurück zu ihrem dementen Opa Kurt (Peter Sattmann) in die Hauptstadt. Als sie einem Teenager aber intuitiv Hilfe leistet und tatsächlich ein pädagogisches Wunder vollbringt, bricht Lucie dabei eine Menge Regeln und steht mal wieder vor dem Rausschmiss. Doch zu ihrer Verblüffung erhält sie sogar ein Jobangebot als Betreuerin.

Produktion: Eikon Media

© ZDFE/Aurélie Elich

Die Kommissare Pierre Niémans und Camille Delauney ermitteln in vier neuen Fällen, die sie in unterschiedliche französische Provinzen führen. Es handelt sich um Mordfälle mit mysteriösen Begleitumständen, die den Einsatz der Pariser Spezialisten für Gewaltverbrechen notwendig machen. In ihrem ersten Einsatz bekommen es Niémans und Delauney mit einem Fall von Reliquien-Diebstahl zu tun.

Produktion: Storia Television / maze pictures