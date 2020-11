© TVNOW / Julia Feldhagen © TVNOW / Julia Feldhagen

Montag, TVNow

Rund fünf Jahre nach dem Ende im Ersten feiert "Verbotene Liebe" beim Streamingdienst der Mediengruppe RTL ein Comeback. In der Serie mit dem Untertitel "Next Generation" geht's auch um Intrigen, dunkle Geheimnisse und leidenschaftliche Liebesgeschichten. Mit dabei sind unter anderem Heinz Hoenig, Stephanie Japp, Frederik Götz, Sina Zadra, Lennart Betzgen, Jo Weil, Livia Matthes und Wolfram Grandezka. Ob die Fortsetzung ähnlich erfolgreich wird wie die Originalserie, die es immerhin auf 20 Jahre brachte, bleibt abzuwarten.

Produktion: UFA Serial Drama

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Ausgangspunkt des Films ist die Aufhebung des Verbots der "geschäftsmäßigen" Sterbehilfe durch das Bundesverfassungsgericht im Februar dieses Jahres. Der 78-jährige ehemalige Architekt Richard Gärtner (Matthias Habich) möchte seinem Leben ein Ende setzen. Dies soll jedoch nicht im Ausland, sondern ganz legal mit der Hilfe seiner Hausärztin geschehen. Für Dr. Brandt (Anna Maria Mühe) kommt es aus persönlicher Überzeugung nicht infrage, ihrem zwar betagten, aber gesunden Patienten ein todbringendes Präparat zu besorgen. Richard Gärtners Fall wird exemplarisch vor dem Deutschen Ethikrat diskutiert. Am Ende steht die Frage, wie sich die Zuschauer in der Live-Abstimmung entscheiden. Nach der Verkündung des Ergebnisses wird Frank Plasberg die Zuschauerentscheidung in seiner Sendung "hart aber fair" mit Experten diskutieren.

Produktion: Moovie

Dienstag, 21:50 Uhr, Sky One

In dieser neuen Doku-Reihe will Sky die Lebensgeschichten prominenter Frauen erzählen. Mit dabei sind die EU-Abgeordnete und Köchin Sarah Wiener, Influencerin Stefanie Giesinger sowie Schauspielerin und Musikerin Anna Loos. Den Anfang macht jedoch Entertainerin Barbara Schöneberger, über die Sky so viel zu erzählen hat, dass sogar gleich zwei Folgen dabei herausgekommen sind. Ein Blickt in das Format lohnt sich nicht nur wegen der hochwertigen Umsetzung, sondern weil die Protagonistinnen den Filmteams auch in schwierigen Situationen Rede und Antworten gestanden haben.

Produktion: DEF Media

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Stimmgewaltige Puppen-Stars, stimmmutige Promi-Sänger, stimmkundige Juroren und eine Moderatorin: Michelle Hunziker präsentiert "Pretty in Plüsch - die schrägste Gesangsshow Deutschlands". Sechs Plüsch-Charaktere nehmen sich jeweils eines Promis an und stellen sich als "Puppette" der gemeinsamen Herausforderung: Welches Duett begeistert von Woche zu Woche mehr und wird am Ende von den Zuschauern zum Sieger-Duo der schrägsten Gesangsshow Deutschlands gewählt? Produktion: Endemol Shine Germany

Sonntag, 20:15 Uhr, Das Erste

Der "Tatort" wird 50 und feiert Jubiläum mit einem Zweiteiler, in der Doppelfolge "In der Familie" ermitteln die Teams aus München und Dortmund gemeinsam. Für Luca Modica (Beniamino Brogi) ist die Familie sein Ein und Alles. Mit seiner Ehefrau Juliane (Antje Traue) führt er eine kleine Pizzeria in Dortmund. Das Restaurant läuft nicht gut, aber regelmäßig kommen Lieferungen, die vor Ort umgeladen werden: Kokain, im Auftrag der ’Ndrangheta. Mit einer Lieferung taucht plötzlich Pippo Mauro (Emiliano de Martino) auf. Er hat in München einen Mord begangen. Luca muss ihm Unterschlupf bieten, die 'Ndrangheta verlangt es. Nach anfänglichem Zögern nähern sich die beiden Männer an. Pippo bringt Luca auf neue Geschäftsideen und dieser wittert das große Geld. Gleichzeitig drängt Juliane Luca, endlich aus den illegalen Geschäften auszusteigen. Während die Dortmunder Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) das Restaurant der Modicas observieren, reisen ihre Münchner Kollegen Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) an, um Mauro für den Mord in München zur Rechenschaft zu ziehen.

Produktion: X Filme Creative Pool