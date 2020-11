© TVNow / Ruprecht Stempell

Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall treten in ihrer neuen Show live zum ultimativen Battle an. Die ersten drei Shows werden jeweils von einem der Kontrahenten moderiert, während die anderen beiden in mehreren Spielrunden gegeneinander antreten. In der vierten Ausgabe wiederum battlen sich alle drei Comedians gegenseitig. Wer den finalen Dreikampf - moderiert von Laura Wontorra - für sich entscheidet, gewinnt die Staffel und wird zum König der Kindsköpfe gekrönt.

Produktion: Constantin Entertainment

© ProSieben/Willi Weber

In der neuen ProSieben-Show "Teddy gönnt dir!" können die Kandidaten quasi nicht verlieren. Denn sie haben einen Gegner, der fast alles kann - aber auch gerne gönnt. Teddy Teclebrhan, der wie kein anderer in der Tradition von Eddie The Eagle oder Tasmania Berlin voller Spaß zu jedem Wettbewerb antritt, aber auch gerne mal Fünfe gerade sein lässt. In zehn Spielrunden wählt Teclebrhan Kandidaten aus dem Publikum aus und fordert sie heraus. Entscheidet der Kandidat das Duell für sich, darf er sich über mindestens 1.000 Euro freuen.

Produktion: Raab TV

© rbb/Steinberger Silberstein GmbH/Max Motel

Nach vier Jahren im Internet, 400 Millionen Klicks und dem Grimme-Preis ist es soweit: Das Satire-Format "Browser Ballett" kommt ins Erste. Schlecky Silberstein und Christina Schlag führen durch den Abend und präsentieren das "Browser Ballett" im TV-Studio - das war es dann aber auch schon mit den altbekannten Sehgewohnheiten. Unvorhersehbar werden Gastauftritte, Filmbeiträge und weitere Inhalte in typischer "Browser-Ballett"-Manier zugespitzt und überhöht.

Produkton: Steinberger Silberstein

© ProSieben/Bene Müller

Für immer jung - aber zu welchem Preis? In seinem ersten ProSieben-Einsatz wird sich Jenke von Wilmsdorff einem Experiment stellen, das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Er will in 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen. Geht das? Keine Fältchen, Tränensäcke oder Zeichen des Alterns. Stattdessen straffe Haut, makelloser Teint. Das Streben nach ewiger Jugend und Schönheit lässt Menschen auf die schmerzhaftesten Methoden zurückgreifen. Welche hat den sichtbar stärksten Effekt gegen biologisches Altern?

Produktion: Deutsche ProduktionsUnion

© NDR/Max Kohr

20 Jahre nach dem Start kehrt Jörg Pilawas "Quiz" zurück. Die Spielidee ist geblieben: Die Kandidatenpaare legen sich zu Beginn auf eine Gewinnstufe fest. Nach Erreichen dieser Stufe ist der jeweilige Geldbetrag sicher, auch wenn anschließend eine falsche Antwort gegeben wird. Befragt werden die Kandidaten im Wechsel. Hat sich einer für eine der Antwortvorgaben entschieden, kann der zweite ein Veto einlegen. Neu ist die Wunschfrage: Jedes Team bringt einen ganz persönlichen Wunsch mit, um den dann bei der ersten Frage gespielt wird.

Produktion: Herr P.