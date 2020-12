© Sat.1/Oliver Feist

Zwölf Jahre nach dem spurlosen Verschwinden ihrer dreijährigen Tochter sieht Stefanie (Alwara Höfels) eine Teenagerin im Supermarkt und weiß mit dem Instinkt einer Mutter: Das ist ihre Michelle! Nach und nach kommt die unfassbare Wahrheit ans Licht: In einer psychischen Ausnahmesituation entführte Ruth (Katharina Wackernagel) das Mädchen am Strand und nahm es als ihr eigenes an. Seitdem wächst die mittlerweile 15-Jährige behütet bei Ruth auf. Für das Mädchen und alle Beteiligten beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt.

Welche Emojis sind auf Twitter am beliebtesten? Mit welcher berühmten Persönlichkeit würde man gerne eine Nacht im Aufzug stecken bleiben? In der Rate-Show "Die Show mit dem Sortieren" mit Moderatorin Jeannine Michaelsen müssen zwei prominente Rateteams Rankings zu originellen Fakten und skurrilen Umfrageergebnissen sorgfältig sortieren - und Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür muss man nicht alles wissen, ist danach aber definitiv schlauer.

Acht Prominente aus acht Ländern sollen zu einem "Quiz-Abend unter Freunden" zusammenkommen, heißt es in der Ankündigung des Eurovisions-Formats: Sicher ist nur: Es geht um eine Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro. Es spielen Günther Jauch für Deutschland, DJ Bobo für die Schweiz, Adele Neuhauser für Österreich, Miroslav Nemec für Kroatien, Samu Haber für Finnland, Markus Lanz für Italien, Kaya Yanar für die Türkei und Emilia Schüle für Russland.

Für die Dokumentation-Reihe begleiteten Kamerateams über Monate sterbenskranke Menschen. Zum Start der neuen Staffel geht es um die Rettungssanitäterin Bianca, die vor zwei Jahren im Dienst eine Herzattacke erleidet. Seitdem muss die Mutter von acht Kindern mit der Angst leben, jederzeit am plötzlichen Herztod sterben zu können. Sie erhielt die Diagnose Brugada-Syndrom - eine sehr seltene Erbkrankheit, die für tödliche Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist. Bianca wurde deshalb ein Defibrillator implantiert: Im Ernstfall schießt dieser mit 800 Volt durch ihren Körper und soll so ihr Leben retten.

Startschuss für acht neue Folgen: Ein spektakulärer D-Mark-Fund im Wolfratshausener Mühlbach führt Hubert und Girwidz schnell zu dessen Besitzer. Der Mann kann nur keine Auskunft mehr über die Herkunft des Geldes geben, denn er liegt einige Meter bachaufwärts tot im Wasser. Neben ihm in einer Plastiktüte: 60.000 Mark in bar! Alles sieht zunächst nach einem natürlichen Tod aus. Aber warum hatte der Bewohner einer Seniorenresidenz ausgerechnet zum Zeitpunkt seines Todes so viel altes Geld bei sich? Die Ermittlungen führen 35 Jahre zurück, als ein Entführungsfall Wolfratshausen in Atem hielt, bis hin zur Seniorenresidenz, in die Girwidz widerwillig als verdeckter Ermittler einziehen muss

